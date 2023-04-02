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«Попи відкрили портал у пекло»: усі деталі скандалу в московському храмі

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Попи відкрили портал у пекло»: усі деталі скандалу в московському храмі
Конфлікт відбувся у Свято-Покровському Кафедральному соборі УПЦ (МП) Хмельницького
фото: скріншот із відео

Резонансний інцидент спричинив величезний ажіотаж у мережі

У Хмельницькому священники московської церкви побили військового. Відео інциденту у мережу Facebook виклав депутат Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик. На кадрах видно, як священники копають чоловіка в однострої ногами, штовхають та, зрештою, припирають до стіни. Він же, натомість, вигукує: «Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити в московський патріархат?»

За інформацією депутата, на відео – військовий Артур Ананьєв, який із початку повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на фронт в складі 19 стрілецького батальйону. Отримав контузію та черепно-мозкову травму.

«Попи відкрили портал у пекло»: усі деталі скандалу в московському храмі фото 1

Речниця управління патрульної поліції в Хмельницькій області Вікторія Тимощук заявила, що це 26-річний чоловік розпочав конфлікт із священником. Про це вона повідомила у коментарі vsim.ua.

Поліція повідомила деталі конфлікту 

Конфлікт відбувся у Свято-Покровському Кафедральному соборі УПЦ (МП) зранку, о 10:20. Під час сутички декілька людей накинулися на військового та намагалися вивести його з церкви.

«Чоловік під час проведення молитовної літургії, скинув зі столу на підлогу книгу «Євангелія», вчинив словесний конфлікт відносно священник, який читав молитовну літургію. Свідки цієї події викликали працівників поліції. На даний час вирішується питання про притягнення громадянина, до адміністративної відповідальності за ст.173 КУпАП», – повідомила Вікторія Тимощук.

В управлінні Нацполіції також додали, що за фактом побиття військового відкрили кримінальне провадження стосовно священника за ч.2 статті 296 Кримінального кодексу України – «Хуліганство».

Московські священники заявили про напад 

На офіційній сторінці пресслужба Хмельницької єпархії УПЦ опублікувала допис, в якому йдеться про те, що чоловік у військовій формі вчинив напад на священнослужителя Свято-Покровського кафедрального собору, зірвав Богослужіння, облив та пошкодив Священне Євангеліє в присутності понад 100 парафіян. На місце події викликали поліцію й була повідомлена Служба Безпеки України.

«Попи відкрили портал у пекло»: усі деталі скандалу в московському храмі фото 2

«Дії молодика, який одягнув військову форму, хоч і не має ніякого відношення до військовослужбовців (так він особисто повідомив працівників поліції) є провокативними, принижують форму українського військового та прямо працюють на російську агресію, дестабілізуючи воєнний стан в Україні та розколюючи Український народ», – ідеться у дописі Хмельницької єпархії УПЦ.

Інцидент спричинив ажіотаж у мережі 

Резонансний інцидент спричинив величезний ажіотаж у мережі. Більшість людей стали на захист військового і вимагають вигнати священників із храму.

Так, Віктор Бурлик повідомив, що о 18:00 біля храму, де трапився конфлікт, збереться ініціативна група.

«Попи відкрили портал у пекло»: усі деталі скандалу в московському храмі фото 3

«На 18:00 у Хмельницькому військові і ветерани збираються пояснити московським попам, що їм не місце в нашій державі», – написала депутатка Софія Федина.

«Московські попи у Хмельницькому побили військового з 19 Об‘єднаної Стрілецької Бригади. Ми сьогодні привезли на Донбас коптер для 19-тки. Знаєте що сказали побратими військового щодо московських попів. Якщо без матів, то нічого. Але московські попи сьогодні відкрили персональний портал у пекло», – написав народний депутат Володимир Арієв.

Нагадаємо, 1 квітня завершилося судове засідання у справі настоятеля УПЦ МП митрополита Павла. Суд призначив йому цілодобовий домашній арешт на 2 місяці із забороною звертатися до вірян та з використанням електронного браслета.

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Теги: Донбас депутат військові напад воєнний стан чоловік Софія Федина священник свято фронт відео конфлікт

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