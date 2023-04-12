Чи будуть 30 тис. грн військовим? Українці обурені через постанову про скасування доплат

Ініціатором постанови, яка блокує підписання закон про повернення доплат, є нардеп від «Голосу» Володимир Цабаль

11 квітня до Верховної Ради внесли постанову, яка блокує законопроєкт про повернення виплат військовим у 30 тис. грн. Поки проєкт постанови не буде розглянутий в залі, глава парламенту не має права підписати закон, а це в найближчі тижні не відбудеться через графік засідання Ради. Українці бурхливо відреагували на цю подію в соціальних мережах.

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Громадський діяч Борислав Береза обурений, що через постанову Володимира Цабаля розгляд закону відбудеться лише через місяць через графік Верховної Ради.

«І питання не лише в тому, що він технічно заблокував можливість виплат військовим по команді з Офісу президента, а ще й остаточно показав, що частина «Голосу» легла під Єрмака. Сподіваюся, що пану Цабалю хоча б комфортно під Єрмаком», – пише Береза.

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Береза зазначив, що хоче почути мотивацію цього вчинку від керівництва «Голосу» та бодай якісь вибачення від фракції, тому що поки закон про доплати буде чекати у Верховній Раді, українські військові все рівно продовжать захищати Україну на передовій.

«До речі, а місяць перерви під час війни – це не забагато? Хоча... У пацанів Пасха та травневі свята, то ж Україна почикає, поки «слуги» відпочинуть», – іронізує Береза.

Експерт із питань соціальної політики Андрій Павловський звинуватив ініціатора постанови Володимира Цабаля.

«Нардеп Володимир Цабаль з фракції «Голос» заради мільйоних зарплат та премій чиновників і дармоїдів з наглядових рад заблокував закон про повернення 30 тисяч доплати військовим!» – обурився Павловський.

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У соцмережах вже декілька днів вирують скандали через повернення виплат військовим. На переконання відомого економіста Гліба Вишлінського, рішення про додаткові виплати військовим було прийнято поспішно та без додаткового аналізу, а у держави просто нема на це грошей – тому виплати і скасували 1 лютого 2023 року, і це, мовляв, абсолютно виправдано.

Думки українців в коментарях розділилися. Деякі користувачі соцмереж погоджуються з Вишлінським та «обороняють еконономічний фронт», а деякі обурені – пишуть, що про додаткові виплати військовим не може писати людина, яка не служить. Економіста звинувачують в «моральному канібалізмі» та зауважують: якщо не буде держави, то не буде ніякої економіки. І це причина, чому уряд та українці мають максимально підтримувати ЗСУ.

Нагадаємо, що доплати військовим у розмірі 30 тис. грн відмінили з 1 лютого. Проте 10 квітня Верховна Рада 277 голосами повернула 30 тисяч доплати військовим. Ініціаторами такого рішення була фракція «Європейська солідарність», поки Володимир Цабаль не зареєстрував постанову, яка блокує підписання закону про повернення доплат.