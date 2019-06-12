Анастасия Приходько получит от команды Петра Порошенко 260 тысяч гривен



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Анастасия Приходько

Украинской певице удалось выиграть суд

В феврале прошлого года Анастасия Приходько пожаловалась на команду Петра Порошенко, которая незаконно сняла певицу в предвыборном ролике. После того, как видеоролики были опубликованы в сети артистка заявила, что не давала согласия на участие в этом видео и подала иск в суд.

Спустя долгое время, Анастасии Приходько и ее адвокату удалось поставить точку в судебном вопросе. О результате судебной тяжбы с командой экс-президента артистка рассказала в соцсети.

«Иван Кличановский выиграл вместе со мной суд против команды Петра Порошенко, где в судебном порядке мы должны получить 260 тысяч гривен» - поделилась Приходько.