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    Жизнь

    Анастасия Приходько получит от команды Петра Порошенко 260 тысяч гривен

    • Розсилка
    Анастасия Приходько - Анастасия Приходько получит от команды Петра Порошенко 260 тысяч гривен
    Анастасия Приходько

    Украинской певице удалось выиграть суд

    В феврале прошлого года Анастасия Приходько пожаловалась на команду Петра Порошенко, которая незаконно сняла певицу в предвыборном ролике. После того, как видеоролики были опубликованы в сети артистка заявила, что не давала согласия на участие в этом видео и подала иск в суд.

    Спустя долгое время, Анастасии Приходько и ее адвокату удалось поставить точку в судебном вопросе. О результате судебной тяжбы с командой экс-президента артистка рассказала в соцсети.

    «Иван Кличановский выиграл вместе со мной суд против команды Петра Порошенко, где в судебном порядке мы должны получить 260 тысяч гривен» - поделилась Приходько. 

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