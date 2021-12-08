США можуть повністю ізолювати РФ від світової фінансової системи – Держдеп

Нуланд оголосила варіанти для утримання Москви від вторгнення в Україну

Можливість жорстких методів розглядають у Вашингтоні

США із союзниками розглядають можливість повної ізоляції Росії від світової фінансової системи у разі вторгнення в Україну. Наслідки від цього кроку відчують як російський бізнес, так і населення країни. Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

«Ми говорили про заходи, рівноцінні повноцінній ізоляції Росії від світової фінансової системи з усіма наслідками для російського бізнесу та народу», – сказала Нуланд під час слухань у Сенаті.

За її словами, відключення Росії від глобальної фінансової системи позначиться на можливостях російського бізнесу та населення як для подорожей та торгівлі, так і для роботи.

Вона наголосила, що для утримання Москви від вторгнення в Україну розглядаються усі варіанти.

Нуланд додала, що санкції щодо Росії вводитимуть поетапно.

Раніше стало відомо, що США можуть відключити Росію від системи Swift.

Також Євросоюз ще на рік продовжив санкції проти Росії за порушення прав людини.

Крім того, ЄС продовжить санкції проти Росії без обговорень.

Читайте також: