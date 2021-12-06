Євросоюз ще на рік продовжив санкції проти Росії за порушення прав людини

Санкції передбачають заборону на в'їзд до країн ЄС, а також замороження коштів

У списку санкцій 14 фізичних і чотири юридичні особи

Європейський Союз ще на рік продовжив санкції проти Росії за порушення прав людини. Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

Механізм ЄС вперше був задіяний минулого року, санкції поширюються на причетних до отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Сьогодні ж Рада ЄС прийняла рішення про продовження санкцій за порушення прав людини до 8 грудня 2022 року. Наразі в списку санкцій 14 фізичних і чотири юридичні особи.

У санкційний список ,зокрема, потрапили глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін, генпрокурор Ігор Краснов, глава Федеральної служби виконання покарань Олександр Калашников і глава Росгвардії Віктор Золотов.

Санкції передбачають заборону на в'їзд до країн ЄС, а також замороження коштів.

Нагадаємо, нещодавно президенти України, Литви та Польщі закликали партнерів посилити санкції проти РФ.

Також повідомлялося, що США готові запровадити нові санкції проти Росії через Україну.

До слова, американські конгресмени від Демократичної партії погодилися розглянути пакет поправок до оборонного бюджету, які передбачають запровадження санкцій проти компаній, які беруть участь у сертифікації газопроводу «Північний потік-2».

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