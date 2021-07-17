Групу підтримки «Кримської платформи» створено в парламенті Естонії

Депутатська група Рійгікогу засудила дискримінацію кримських татар російською окупаційною владою

Група депутатів естонського парламенту (Рійгікогу) схвалила українську ініціативу щодо створення «Кримської платформи», яка покликана консолідувати міжнародне співтовариство навколо питання деокупації півострова. Про ухвалену ними відповідну заяву повідомляє «Укрінформ».

«Ми щиро сподіваємося, що ініціатива стане можливістю для міжнародних організацій, демократичної громадськості та країн, які дотримуються схожих позицій, висловити свою підтримку платформі, особливо беручи до уваги той факт, що перший саміт «Кримської платформи» відбудеться 23 серпня 2021 року в Києві», – йдеться у заяві.

Стратегічна кінцева мета консультативно-комунікаційного механізму «Кримської платформи» – забезпечити деокупацію Криму і висловити цьому свою найсильнішу підтримку, повідомила в п'ятницю пресслужба Рійгікогу.

«Ми віримо в те, що міжнародна громадськість повинна приділяти пильну увагу ситуації в Криму. Забезпечення збалансованої регіональної безпеки і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах має залишатися найважливішим питанням», – зазначають депутати.

Депутатська група Рійгікогу з парламентських зв'язків з Україною, як і раніше, засуджує незаконну анексію Криму, порушення прав людини, особливо утиск національних меншин і расову дискримінацію кримських татар, а також ігнорування міжнародного права з боку Російської Федерації.

Також члени групи вкотре підтвердили свою незмінну підтримку незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України та її твердому бажанню досягти мирного вирішення конфлікту.

Для більш ефективної організації залучення депутатська група з парламентських зв'язків з Україною прийняла рішення стати контактним центром парламентського виміру «Кримської платформи».

Також депутати «від щирого серця вітають народ України з тридцятиріччям прийняття Декларації незалежності».

«Кримська платформа» – новий консультативний і координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді викликам, що зростають, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети – деокупації Криму та повернення його Україні. Діяльність «Кримської платформи» має розпочатися на саміті 23 серпня, на який запрошено дипломатів і лідерів іноземних держав.

Раніше стало відомо, що сеймом Латвії була створена депутатська група міжнародної «Кримської платформи» для підтримки України в її зусиллях з деокупації Криму та відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно-визнаних кордонах.

Президент Латвії Егілс Левітс також планує взяти участь в саміті Кримської платформи, який пройде 23 серпня в Києві.