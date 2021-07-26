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    Люди жебраки, голодні: Кива на кремлівському каналі передрік протести в Україні

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    Кива передрік протести в Україні і звинуватив у всьому США - Люди жебраки, голодні: Кива на кремлівському каналі передрік протести в Україні
    Кива передрік протести в Україні і звинуватив у всьому США
    Фото: TK.media

    Кива влаштував істерику на російському телеканалі і пообіцяв прийти до влади

    Депутат від «Опозиційної партії - За життя» Ілля Кива спілкувався з ведучими та гостями пропагандистської програми «Час покаже» на кремлівському «Першому каналі» по відеозв'язку. Цього разу депутат передрік масові протести в Україні і звинуватив у всіх «бідах» США.

    Під час своєї промови, Кива часто зривався на крик, плутався у думках і грубив людям, які до нього зверталися. Протягом виступу депутат встиг зробити відразу кілька неоднозначних заяв. Риторика Киви незмінна: друзями України він вважає РФ, а ворогами - США.

    «Люди жебраки, голодні. Люди безробітні, і в принципі, далі можливості жити в Україні немає. І це об'єктивна реальність» - заявив Кива, передрікаючи протести в Україні.

    На думку депутата, вже восени цього року українці «вийдуть на вулиці» і виступлять проти тарифів, влади і нестачі грошей. У всьому він звинуватив українських політиків і владу США. Америка, стверджує Кива, нав'язує Україні дії, які нібито призводять до знищення економіки країни.

    «Захід нас фактично знищив як державу, і знищив економіку», - гнівно доводив в ефірі російського каналу Кива.

    Крім цього, депутат влаштував істерику і образив американця, який був у студії шоу. Він також звинуватив англосаксів в знищенні слов'ян, і підкреслив, що білоруси, росіяни та українці - це один народ.

    Також політик обіцяє, що вже скоро він «наведе порядок» в Україні.

    «Я – опозиція. Я – той, хто прийде до влади вже завтра зі своєю партією», – запевнив нардеп.

    Нагадаємо, нещодавно Кива відзначився тим, що у Верховній Раді на пленарному засіданні 17 червня побився із депутатом «Слуги Народу» Миколою Тищенком.


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    Теги: США депутат українці час
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    Люди жебраки, голодні: Кива на кремлівському каналі передрік протести в Україні