Люди жебраки, голодні: Кива на кремлівському каналі передрік протести в Україні

Кива передрік протести в Україні і звинуватив у всьому США

Кива влаштував істерику на російському телеканалі і пообіцяв прийти до влади

Депутат від «Опозиційної партії - За життя» Ілля Кива спілкувався з ведучими та гостями пропагандистської програми «Час покаже» на кремлівському «Першому каналі» по відеозв'язку. Цього разу депутат передрік масові протести в Україні і звинуватив у всіх «бідах» США.

Під час своєї промови, Кива часто зривався на крик, плутався у думках і грубив людям, які до нього зверталися. Протягом виступу депутат встиг зробити відразу кілька неоднозначних заяв. Риторика Киви незмінна: друзями України він вважає РФ, а ворогами - США.

«Люди жебраки, голодні. Люди безробітні, і в принципі, далі можливості жити в Україні немає. І це об'єктивна реальність» - заявив Кива, передрікаючи протести в Україні.

На думку депутата, вже восени цього року українці «вийдуть на вулиці» і виступлять проти тарифів, влади і нестачі грошей. У всьому він звинуватив українських політиків і владу США. Америка, стверджує Кива, нав'язує Україні дії, які нібито призводять до знищення економіки країни.

«Захід нас фактично знищив як державу, і знищив економіку», - гнівно доводив в ефірі російського каналу Кива.

Крім цього, депутат влаштував істерику і образив американця, який був у студії шоу. Він також звинуватив англосаксів в знищенні слов'ян, і підкреслив, що білоруси, росіяни та українці - це один народ.

Також політик обіцяє, що вже скоро він «наведе порядок» в Україні.

«Я – опозиція. Я – той, хто прийде до влади вже завтра зі своєю партією», – запевнив нардеп.

Нагадаємо, нещодавно Кива відзначився тим, що у Верховній Раді на пленарному засіданні 17 червня побився із депутатом «Слуги Народу» Миколою Тищенком.