Суд США призупинив обов'язкову Covid-вакцинацію співробітників великих компаній

Раніше штат Флорида подав позов до суду на президента США Джо Байдена за «незаконну» вимогу вакцинувати співробітників компаній-підрядників

На думку позивачів, виконавча влада США не має права зобов'язувати співробітників до вакцинації

Апеляційний суд Сполучених Штатів заблокував законопроєкт президента США Джо Байдена про запровадження обов'язкової вакцинації від коронавірусу серед співробітників американських компаній зі штатом не менше 100 осіб, повідомляє Reuters.

У судовому висновку було зазначено, що обов'язкова вакцинація від коронавірусу або як альтернатива щотижневе тестування може зіткнутися з «серйозними законодавчими та конституційними» протиріччями із законом.

На думку позивачів, виконавча влада США не має права зобов'язувати співробітників до вакцинації, а у разі відмови від щеплення – позбавляти їх роботи. Суд зажадав від адміністрації США не пізніше 8 листопада надати пояснення до свого рішення.

Раніше штат Флорида подав позов до суду на президента США Джо Байдена, NASA та низку посадових осіб в адміністрації Білого дому за «незаконну» вимогу вакцинувати співробітників компаній-підрядників.

Позов подали генеральний прокурор Флориди Ешлі Муді та губернатор Рон Десантіс. У ньому зазначено, що NASA та інші агенції «часто укладають контракти з Флоридою, мають поточні договірні відносини зі штатом і тому прагнутимуть нав'язати незаконні вимоги адміністрації Байдена до Флориди».

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