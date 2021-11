Захід готовий, щоб офіційно визнати Росію учасником війни на Донбасі

У Білому домі готові до жорстких розмов з Путіним

Росія так довго і вперто намагалася нав’язати світовій громадськості, що на Донбасі йде громадянська війна, що для Путіна було великою несподіванкою, коли в Європі почали ледве не офіційно заперечувати, що це зовсім не так. І що саме Російська Федерація є стороною конфлікту, а не якийсь міфічний «донбаський народ».

А в статті в одній з найбільш впливових американських газет The New York Times під промовистою назвою «Weapons Tracing Study Implicates Russia in Ukraine Conflict», прямо зазначається, що «Одне з найповніших досліджень озброєння на війні в Україні на сьогоднішній день показує безліч озброєнь, що постачала Росія, які допомогли розпалити війну».

А це наводить на думку, що риторика Вашингтону щодо заяв Путіна, «що на Донбасі росіян немає і ніколи не було», зможе коріннім чином змінитися.

На жаль, на Заході занадто довго реагували на всі путінські політичні дурки досить стримано, що надавало впевненість «небожителям» з Кремля, що така позиція назавжди залишатиметься незмінною.

Стаття у The New York Times вказує на те, що часи геополітичних поблажок Москві змінилися, і що у Білому домі готові до жорстких розмов з Путіним та його оточенням щодо російсько-української війни на Донбасі, котра триває вже восьмий рік.

В цьому контексті можна розглядати і прибуття до Москви директора Центрального розвідувального управління США Вільяма Бернса.

І хоча відкритої інформації про це ще немає, але керівник ЦРУ Бернс цілком міг, за дорученням президента Сполучених Штатів Джо Байдена, донести до вищого керівництва Російської Федерації меседж про те, що Москва мусить припиняти війну з Україною. Якщо ж цього не станеться, то будуть введені нові санкції щодо представників політичного істеблішменту Росії, які мають майно і фінансові накопичення в державах Заходу.

Це версію підтверджує той факт, що головною ціллю ЦРУшника номер один Вільяма Бернса була зустріч саме з секретарем Ради безпеки Росії Ніколаєм Патрушевим, найбільш впливовим політиком сьогодні в Росії після Путіна.

І хоча журналіст The New York Times Ендрю Кремер говорить у своїй статті тільки про поставки озброєнь з Російської Федерації на окуповану Москвою частину Донбасу, це може стати початком на шляху офіційного визнання Росії на Заході учасником війни на Донбасі.

Джерело: блог Віктора Каспрука

