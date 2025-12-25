Зеленський поговорив з патріархом Варфоломієм

Президент розповів, що РФ ані у Святвечір, ані на Різдво не припиняла обстрілів України

Глава держави подякував Вселенському патріарху за підтримку України

Президент України Володимир Зеленський провів телефону розмову з Вселенським патріархом Варфоломієм. Глава держави назвав її «хорошою й дуже теплою». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис очільника України.

Український лідер подякував патріарху за привітання для українців із Різдвом, за підтримку нашого захисту життя та дипломатичних зусиль.

«На жаль, навіть у Святвечір і Різдвяну ніч російська армія не припиняла своїх жорстоких ударів по Україні, по енергетиці, по наших людях. У багатьох наших містах і селах діють графіки відключень світла. Сьогодні вдень російські війська знову бʼють по містах нашого Сходу. І в Чернігові фактично в час нашої розмови з патріархом надавали допомогу пораненим від влучання російського дрона у звичайний житловий будинок», – наголосив президент.

Зеленський наголосив, що Україна має справу «з варварами, які, зрештою, і в Бога не вірять». «Саме такою Росія стала, і ще й зовсім цього не соромиться. Навпаки, свою жагу до вбивств вони там, у Росії, намагаються зробити основою національної гордості», – пояснив він.

Глава держави наголосив, що патріарх Варфоломій висловив готовність й надалі допомагати всім мирним зусиллям. «Будемо протидіяти російській війні та агресії так, як тільки можливо, захищаючи наше життя, життя українців та всіх людей, які страждають від того, що досі війна триває», – додав очільник України.

Як відомо, 25 грудня 2025 року українці відзначають одну з найбільших церковних подій – Різдво Христове. І хоча різдвяні вихідні скасовуються через повномасштабне вторгнення РФ, ворогові не вдасться забрати в нас свято.

У цей день усі віряни в Україні моляться за перемогу над російською агресію і вітають один одного з народженням Ісуса Христа. Не забудьте сказати своїм близьким теплі слова, надіслати святкову листівку та подарувати надію на щасливе й мирне майбутнє.