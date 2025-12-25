Головна Країна Політика
Ексголовком ЗСУ розповів, як вирішити питання з мобілізацією

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
фото: скриншот «Радіо Свобода»

Віктор Муженко пояснив, хто насправді відповідальний за мобілізацію в Україні

Колишній начальник Генерального штабу ЗСУ і головнокомандувач Збройних Сил України у 2014−2019 роках Віктор Муженко прокоментував ситуацію щодо мобілізації в Україні та запропонував дії, які можуть її покращити. Також він пояснив, хто відповідає за нинішню мобілізацію в країні. Про це ексначальник Генерального штабу ЗСУ розповів в інтерв’ю «Радіо Свободи», пише «Главком».

«На початок агресії, станом на 24 лютого 2022 року, була певна кількість військовозобов'язаних, які перебували на обліках територіального центру комплектування. 60% із облікованих військовозобов'язаних були заброньовані. Тобто на початку війни ми мали можливість вести мову тільки про ті 40%, які залишилися поза бронею», – розповів Віктор Муженко.

Однак сьогодні від тієї кількості військовозобов'язаних, що ще можуть мобілізовуватися, складає близько 10-15%. «З урахуванням того, щоб зняти бронь та тим, що ряд людей, які не були не були обліковані в ТЦК стали на цей облік. Тоді можна говорити про те, що на якийсь певний час ми ще можемо вести бойові дії, забезпечуючи комплектування наших з’єднань і військових частин», – додає ексголовком.

Також за словами Віктора Муженко, потрібно привести до прийнятного рівня співвідношення між бойовими та тиловими частинами ЗСУ та Сил оборони України. Йдеться про співвідношення кількості людей, що перебувають на тилових та бойових посадах.

Колишній начальник Генерального штабу ЗСУ навів у приклад Першу світову війну, коли таке співвідношення в російській імператорській армії було 1:12. Тобто на одного солдата припадало 12 людей зі структур забезпечення.

На думку Віктора Муженка, «українська армія і фронт не провалені». «Так ми відходимо. Але це не залежить від однієї людини, це залежить від державного масштабу», – зауважив Муженко.

Він зазначив, що провал мобілізації в Україні – це не відповідальність головнокомандувача. «Закон про мобілізацію чітко визначає: загальне керівництво – президент, радаційне – Кабінет міністрів України, консультативне і комунікаційне забезпечує Рада національної безпеки та оборони України. Потім керівники центральної виконавчої влади відповідають за проведення заходів мобілізаційної підготовки у своїх структурах. Далі органи виконавчої влади, які безпосередньо організовують оповіщення і прибуття особового складу на збірні пункти в ТЦК. Не ТЦК їх відловлює по вулицях, а забезпечують місцеві органи», – пояснив Віктор Муженко.

Нагадаємо, колишній начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України (2014−2019 роки), нині провідний науковий співробітник Центрального науково-дослідного інституту ЗСУ, генерал Віктор Муженко заявив, що Головкому Олександру Сирському варто просто зосередитися на виконанні своїх функціональних обов’язків як саме військового лідера з високим авторитетом для всіх ЗСУ. 

