Арахамія попередив про сумні наслідки витоку документів «вагнергейту» до соцмереж (відео)

На думку політика, рішення журналістки оприлюднити документацію може дорого коштувати Україні

Оприлюднення у соціальних мережах документів української військової розвідки, що відбулося минулого вечора, може спричинити тяжкі наслідки для української держави, завдавши шкоди її міжнародній репутації. Таку думку керівник фракції партії «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія висловив в ефірі ток-шоу «Право на владу».

Політик наголосив, що оприлюднення відомою журналісткою Яніною Соколовою документів Головного управляння розвідки Міністерства оборони України щодо організації операції по захопленню російських найманців з приватної військової компанії «Вагнер» суттєво позначиться на ставленні західних партнерів до Украєїни.

«Вона (Яніна Соколова – «Главком») викладає найбільший «злив» в історії української таємної документації. Чому вона це робить? Тому, що носились-носились, бігали, казали: «Зараз буде Bellingcat, розвалиться країна, цих там зелених ми переворот зробимо і так далі, тому, що Зеленський там щось злив і так далі. Минув Bellingcat, зрозуміли, що сенсації немає і вигадали новий хід», – пояснив Давид Арахамія.

Політик нагадав, що Україна упродовж щонайменше п’яти останніх років прагнула статусу партнера НАТО із розширеними можливостями. Нещодавно держава отримала цей статус, який, зокрема, надає спеціальним службам доступ до розвідувальних даних інших країн-членів альянсу.

«Що сьогоні відбувається? НАТО каже: «Ви бачите: можива агресія з боку Росї, посилюються ризики», (Голова – «Главком») ЦРУ прилітає, каже Путіну: «Ну-ну-ну, в Україну на біжи», міністр оборони Великої Британії, високопосадовці Італії, Франції – всі кажуть : «Дивіться, агресія можлива!». Як нам захищатись?», – пояснив Арахамія.

Політик наголосив, що у поточній ситуації доступ до розвідувальних даних Північноатлантичного Альянсу є дуже важливим для України, однак, невдовзі Україна може позбутися можливості отримувати розвідувальні дані західних партнерів.

«Я вибачаюсь, але внутрішні «посили», про які я не можу говорити, кажуть: «Відімкнемо ми вам цей доступ, оскільки ви – «діркова країна», ви все це розповсюджуєте направо-наліво, документи викладаєте, у кожному ток-шоу про це говорите…», – обурився голова «слуг народу» у парламенті.

Нагадаємо, раніше позаштатний радник голови Офісу президента України Андрія Єрмака, блогер та актор Олексій Арестович написав у Facebook, що Яніні Соколовій, яка опублікувала документи щодо операції із захоплення «вагнерівців», «було б краще застрелитися».

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