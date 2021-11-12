Зеленський закликав прем'єра Грузії пустити до Саакашвілі матір та українських лікарів

Михайло Саакашвілі зараз перебуває у в'язничній лікарні

За словами українського президента, права Саакашвілі мають бути гарантовані повною мірою відповідно до норм міжнародного права

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Грузії Іраклі Гарібашвілі, у ході якої попросив допустити до Михайла Саакашвілі його матір та українських лікарів. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

За словами українського президента, права Саакашвілі мають бути гарантовані повною мірою відповідно до норм міжнародного права. Президент окремо наголосив на неприпустимості застосування до громадянина України непропорційних заходів примусу.

«Володимир Зеленський акцентував увагу на необхідності надання доступу до Саакашвілі його матері та близьким», – ідеться у повідомленні Офісу президента.

Зеленський також попросив розглянути можливість допуску до Саакашвілі українських лікарів.

«Україна завжди захищає законні права та інтереси своїх громадян», – резюмував Зеленський.

Як відомо, Саакашвілі готовий припинити голодування та назвав умову.

Раніше Європейський суд з прав людини закликав Саакашвілі припинити голодування.

Нагадаємо, 10 листопада у Грузії почався судовий процес над Саакашвілі.

До слова, США зробили кілька гучних заяв щодо здоров'я Саакашвілі.

Цього тижня пенітенціарна служба Грузії підтвердила, що Михайла Саакашвілі вивезли з виправної колонії та доставили до в'язничної лікарні.

Ще Саакашвілі заявив, що помре від голоду, аби звільнити Грузію та зберегти її європейський шлях.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі схуд на 20 кг. Його матір боїться за життя експрезидента Грузії. Також лікар заявив, що стан здоров'я Саакашвілі критичний.

Водночас, прем'єр Грузії категорично виключив передачу Саакашвілі Україні. Він заявив, що передача експрезидента Україні або його дострокове звільнення означатимуть, що «влада Грузії не поважає законів країни».