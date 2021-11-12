Скільки виплат за держборг має віддати Україна у найближчі 25 років

Цього року виплати становитимуть 593,89 млрд грн

Україна до кінця 2021 року має заплатити майже 86 млрд грн за своїм державним та гарантованим державою боргом. Загалом за цей рік виплати за держборгом становитимуть 593,89 млрд грн. Міністерство фінансів також дало прогноз, скільки Україна має витратити на обслуговування держборгу до 2046 року. Про це інформує «Слово і діло».

У 2022 році за чинними угодами Україна має витратити 456,4 млрд грн на обслуговування державного боргу. Найбільше у третьому кварталі – 139,15 млрд грн.

До 2046-го щороку розмір виплат України за держборгом зменшуватиметься. Але, по-перше, це лише прогноз, а по-друге, він розрахований на основі чинних угод.

У 2023 році Україна повинна буде заплатити 345,17 млрд грн, у 2026 році – 201,96 млрд, у 2030 році – 145,16 млрд грн.

В 2033 році, за прогнозом Міністерства фінансів, Україна має виплатити за держборгом 140,02 млрд гривень. В 2034-му сума виплат скоротиться до 39,23 млрд, в 2035-му зросте до 85,16 млрд.

У 2043 році прогнозована сума виплат за держборгом становитиме 19,91 млрд грн, в 2044-му – 18,91 млрд, в 2045-му – 17,98 млрд, в 2046-му – 16,5 млрд грн.

Нагадаємо, станом на кінець жовтня державний борг України перевищував $92 млрд.

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