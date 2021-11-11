Верховна Рада купить для свого автопарку автомобілі за майже пів мільйона гривень кожен

Автобаза управління справами апарату парламенту замовила декілька позашляховиків Toyota Land Cruiser Prado

Верховна Рада поповнює свій автопарк. Автобаза управління справами апарату парламенту накупила автомобілів майже на 18 млн грн. Про це з’явилася інформація у системі Prozorro.

Парламент закупить два позашляховика Toyota Land Cruiser Prado у комплектації Prestige чорного кольору по 1,43 млн грн.

Автомобілі матимуть чотирилітровий бензиновий мотор, який працює в парі зі шестиступінчатою автоматичною коробкою передач.

Автомобілі матимуть наступне оснащенні:

оздоблення сидінь шкірою з перфорацією;

елементи інтер’єру з сріблястими акцентами;

підігрів передніх та задніх сидінь;

подушки безпеки;

система контролю втоплення водія.

Вартість кожного Prado – 1,43 млн грн.

Також Верховна Рада закупить два автомобіля Toyota Camry у найдорожчій комплектації по 1,18 млн грн. Ця комплектація має акустичну систему JBL з підсилювачем та дев’ять динаміків.

Машина також матиме шкіряний салон, зовнішні дзеркала з функцією автоматичного нахилу під час руху заднім ходом, незалежне регулювання температури для другого ряду сидінь, систему моніторингу сліпих зон та систему попередження та гальмування.

Ще одна обновка – мікроавтобус Toyota Proace Verso у найдорожчій комплектації за 1,61 млн грн. Авто матиме оздоблення сидінь шкірою з перфорацією, килимове покриття підлоги, додатковий кондиціонер для пасажирського салону.