Стефанчук не зміг сказати, за чиї кошти профінансують опитування на виборах



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Руслан Стефанчук зазначив, що всеукраїнське опитування, запропоноване на 25 жовтня президентом України, не несе юридичного характеру

Представник президента у парламенті не виключив, що Зеленський заплатить за опитування сам

Оголошене президентом Володимиром Зеленським опитування в день виборів проводитиметься не за кошти державного бюджету.

Про це сказав перший заступник голови Верховної Ради, представник президента у парламенті Руслан Стефанчук.

«Це питання не з державного бюджету, хто це буде оплачувати. Я думаю, у вас буде можливість задати це саме питання, коли президент буде у парламенті. Це прерогатива президента України. Я не можу зараз сказати чиїм коштом це буде», – відповів Стефанчук на запитання про джерело фінансування опитування.

Представник президента у парламенті запевнив, що і спосіб проведення всеукраїнського опитування запропонованого президентом на 25 жовтня 2020 року і, відповідно, спосіб фінансування буде зроблений «у повній відповідності із законом». Він не виключив, що президент заплатить за опитування сам.

«Це можливий варіант» – заявив Стефанчук.

Також, він зазначив, що всеукраїнське опитування, запропоноване на 25 жовтня президентом України Володимиром Зеленським, не несе юридичного характеру, а спрямоване на те, щоб дізнатися громадську думку.

За словами заступника голови Ради, у президента України є основна функція – виступати гарантом прав і свобод людини та громадянина. І, виходячи з цієї функції, президент Зеленський веде свій діалог з народом на свій розсуд.

Нагадаємо, 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на п’ять питань. Самі питання він тоді не назвав.

14 жовтня, Зеленський озвучив перше питання з цього опитування. Отже, питання номер 1: Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?

15 жовтня Зеленський озвучив друге питання. Отже, питання номер 2: Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?

У Комітеті виборців попередили, що всеукраїнське опитування у день виборів суперечить закону.

Ініціативу також прокоментував політолог Дмитро Корнійчук.

Також 15 жовтня у мережу «злили» усі п'ять питань Зеленського до народу.

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Джерело: Укрінформ