Коштів на «опитування Зеленського» із бюджету не виділяли – Разумков



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Досі не відомо, як буде проводитися опитування, яке ініціював Зеленський

Державний бюджет України й ухвалені зміни до нього не передбачають коштів на проведення опитування

Додаткових коштів для проведення в день місцевих виборів опитування, яке ініціював президент України Володимир Зеленський, не передбачено.

Про це спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив журналістам у середу, 14 жовтня, передає Інтерфакс-Україна.

«Станом на сьогодні, наскільки я пам’ятаю… додаткових коштів для проведення якихось опитувань, не передбачено… Законів не було ухвалено, які дозволяли б проводити це саме Центральній виборчій комісії. Проводити їх на виборчих дільницях, зі свого минулого я пам’ятаю, також навряд чи буде можливо. Це може відбуватися за межами виборчої дільниці», - розповів Разумков.

За його словами, державний бюджет України й ухвалені зміни до нього не передбачають коштів на проведення опитування.

«Станом на сьогодні ініціатив, які були б зареєстровані як зміни до головного бюджету, немає, тому, я думаю, що це будуть якісь інші шляхи вирішення питань для його фінансування. Які? На жаль, я відповісти не можу», - сказав спікер парламенту.

Нагадаємо, 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на п’ять питань. Самі питання він тоді не назвав.

Сьогодні, 14 жовтня, Зеленський озвучив перше питання з цього опитування. Отже, питання номер 1: Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?





У Комітеті виборців попередили, що всеукраїнське опитування у день виборів суперечить закону.

Ініціативу також прокоментував політолог Дмитро Корнійчук.

Колишній секретар РНБО, керівник Центрального штабу «Європейської солідарності» Олександр Турчинов вважає, що ініціатива Зеленського щодо проведення додаткового опитування в день голосування 25 жовтня створює не тільки політичний ризик для країни, а що головніше – ризик для життів громадян.



