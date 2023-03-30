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Суд оштрафував нардепку на понад 44 тис. грн

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Суд оштрафував нардепку на понад 44 тис. грн
фото з відкритих джерел

Констанкевич не вказала у декларації квартиру у Києві

Вищий антикорупційний суд визнав народну депутатку з партії «За майбутнє» Ірину Констанкевич винуватою в брехні в декларації. Про це передає «Слово і діло».

Констанкевич призначили покарання 44 200 грн штрафу і заборонили протягом року обіймати певні посади і займатися діяльністю, пов'язаною із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

НАЗК встановило, що Констанкевич не вказала у декларації квартиру у Києві. Оселя була в неї в оренді. Депутатка пояснила, що нібито користувалася квартирою періодично протягом 2020 року менше 183 днів і лише під час виконання депутатських повноважень. 

У Нацагентстві зазначили, що депутатка навіть отримувала компенсацію з державного бюджету за оренду цієї квартири.

Вартість квартири – близько 2,5 млн грн.

Нагадаємо, 17 лютого, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили на той час ще народній депутатці IX скликання Наталії Королевсткій про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік.

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Теги: Верховна Рада декларація штраф суд

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