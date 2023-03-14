Головна Думки вголос Олександр Калітенко
search button user button menu button
Олександр Калітенко Юридичний радник Transparency International Ukraine

Як повернення декларування допоможе євроінтеграції України?

glavcom.ua
Висновок Єврокомісії рекомендує надалі посилювати боротьбу з корупцією, зокрема на високому рівні
фото: Transparency International

Насувається 1 квітня – термін до якого посадовці мали би подати свої декларації вже за 2022 рік

Україна прагне до ЄС, і електронне декларування було кроком до нього. Проте після 24 лютого депутати зробили подання декларацій добровільним. Як на це відреагував ЄС та чи можливо повернути такий обов’язок? Спробуємо розібратися.

У червні 2022 року Європейський Союз надав Україні статус кандидата до ЄС. Ми отримали від Європейської комісії 7 рекомендацій, які треба виконати, аби не втратити статус кандидата. Також їхнє успішне виконання дозволить перейти до наступного кроку на шляху євроінтеграції – власне переговорів про вступ до ЄС.

Одна з 7 рекомендацій стосується проведення ефективних розслідувань топкорупції. Висновок Єврокомісії рекомендує надалі посилювати боротьбу з корупцією, зокрема на високому рівні. І робити це варто якраз через забезпечення проактивного та ефективного розслідування. Тут дуже допомогли б електронні декларації чиновників.

У лютневому незалежному моніторингу виконання рекомендацій ЄС консорціумом профільних аналітичних центрів та громадських організацій, серед яких і Transparency International Ukraine, реалізація згаданої вище рекомендації отримала 7 балів з 10 можливих. І відновлення електронного декларування видається однією з пріоритетних дій, які ще належить вжити Україні у цій сфері. 

Річ у тім, що функціонування режиму електронного декларування може не тільки посприяти превенції корупції, а й допоможе із покаранням за неї. І це не лише про чинну статтю Кримінального кодексу з передбаченою вʼязницею за велику брехню в декларації або її неподання. У поданих чиновниками деклараціях можна так само виявити ознаки незаконного збагачення, за яке передбачено окреме кримінальне покарання – навіть з більшим строком позбавлення волі. Під час перевірки є можливість також викрити можливі необґрунтовані активи чи конфлікти інтересів.

Однак це все може залишитись у темряві. 

У звʼязку із запровадженням воєнного стану подання декларації було відтерміноване до його завершення. Перевірки декларацій НАЗК призупинені. Реєстр декларацій закрили для публічного доступу. Це не тільки справляє охолоджуючий ефект на діяльність громадськості та журналістів-розслідувачів, а й прямо впливає на ефективність роботи антикорупційних органів. 

Адже зараз, у березні 2023 року, у реєстрі наявні далеко не всі декларації посадовців навіть за позаминулий, 2021 рік. Бо дедлайн для подання щорічних декларацій – 1 квітня, і багато хто не встиг заповнити свою декларацію до початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Особливо бракує якраз декларацій топпосадовців. 

До того ж насувається нове 1 квітня – термін до якого посадовці мали би подати свої декларації вже за 2022 рік. Щоправда, цей обов’язок знову ж знятий через неспровоковану агресію країни-терористки. І ми маємо всі підстави вважати, що поданих за 2022 рік декларацій буде ще менше, ніж за 2021-й. А якщо немає декларацій, зокрема топпосадовців, то як можна їх перевірити та проводити розслідування потенційної топкорупції?

На це запитання Україна має дати відповідь шляхом ухвалення законопроєкту 8071, який припадає пилом у Раді ще з осені минулого року. Він передбачає, зокрема, відновлення обовʼязку подати декларації не у 90 днів після завершення воєнного стану, а протягом 60 днів з моменту набрання чинності законом, що є позитивним кроком. 

Саме тому розслідування топкорупції за допомогою актуального інструменту електронного декларування мають бути розблоковані якнайшвидше. Це дозволить Україні додатково позитивно відзвітуватись перед ЄС у питанні виконання отриманих від Єврокомісії рекомендацій. 

Боротьба з корупцією – це одна з вимог ЄС щодо євроінтеграції України. Не можна відкладати її, бо вона «не на часі» – діяти потрібно вже зараз, адже аналіз декларації після її подання теж займає час. І чим довше це відкладати, тим з більшою «сніговою кулею» одномоментно заповнених декларацій доведеться розбиратися антикорупційним органам. 

Парламентарі мають подбати про ефективність розслідувань проти потенційних топкорупціонерів і повторно запровадити електронне декларування в Україні. У тому числі, аби зробити ще один крок до членства в Європейському Союзі. А ми ж так усі на це чекаємо.

Читайте також: Голова НАЗК пообіцяв сюрприз хитрим чиновникам, які ховають вкрадене у бітокоїни
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: розслідування Україна реєстр Європейський союз 24 лютого

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відома американська акторка назвала Зеленського «героєм нашого часу» (відео)
Відома американська акторка назвала Зеленського «героєм нашого часу» (відео)
18 лютого, 02:57
У Софії відбулась акція протесту проти президента Румена Радева
Президент Болгарії вкотре виступив проти надання військової допомоги Україні
14 лютого, 20:48
Експосадовці «Укрзалізниці» ремонтували військові ешелони ворога
Експосадовці «Укрзалізниці» ремонтували військові ешелони ворога
23 лютого, 13:11
Яку допомогу Україна має отримати від Ізраїлю: повний список обіцянок
Яку допомогу Україна має отримати від Ізраїлю: повний список обіцянок
1 березня, 08:35
«За радянського панування жодна нація у світі не постраждала більше, ніж Україна», – конгресвумен Марсі Каптур
«Вставайте, кайдани порвіте». У Конгресі США зацитували Шевченка
1 березня, 16:42
Чому пропаганда РФ активізувалася навколо Бахмута: роз’яснення Банкової
Чому пропаганда РФ активізувалася навколо Бахмута: роз’яснення Банкової
3 березня, 21:00
Розстріляли колону машин в Ірпені: Нацполіція встановила особи військових РФ
Розстріляли колону машин в Ірпені: Нацполіція встановила особи військових РФ
6 березня, 20:17
19 липня Рада звільнила Баканова з посади голови СБУ
ДБР повідомило, чи ведеться слідство проти Баканова
10 березня, 20:07
Подвиг Героїв Бузкового парку співмірний із Героями Крут, переконаний Петро Порошенко
Порошенко: Не дозволимо стерти пам’ять про Героїв Бузкового гаю в Херсоні
12 березня, 16:58

Олександр Калітенко

Як повернення декларування допоможе євроінтеграції України?
Як повернення декларування допоможе євроінтеграції України?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Розстріл українського воїна: командир захисника розкрив нові деталі його вбивства
38K
Російського льотчика-підполковника, який бомбив Харківщину, звільнено від покарання: деталі
27K
Ядерні підводні човни проти амбіцій Китаю. Три країни оголосили історичне рішення
23K
14 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
Великдень 2023: як і коли святкуватимемо та чи будуть довгі вихідні
12K
Скандал на Житомирщині: побитий солдат записав звернення (відео)

Новини

Від агресії РФ постраждали майже 22 тис. цивільних українців
Сьогодні, 07:47
ЄС розробляє закон про «іноземних агентів»
Сьогодні, 07:22
Європейські боєприпаси для України та тиск США на Китай: головні новини за ніч
Сьогодні, 07:16
В ISW розкрили роль чеченців у війні Росії проти України
Сьогодні, 06:45
Мобілізація в Росії: аналітики ISW розкрили плани Кремля
Сьогодні, 06:35
Україна отримала від Данії ракети Harpoon: деталі
Сьогодні, 06:31

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту