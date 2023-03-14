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НАЗК запустило лічильник подання декларацій: перші результати

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
НАЗК запустило лічильник подання декларацій: перші результати
фото: з відкритих джерел

Станом на 13.03.2023 декларації подали 336 тис. 617 осіб

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запустило лічильник подання декларацій за 2021 рік. Він відображає статистику даних про кількість поданих публічними службовцями декларацій за 2021 рік. Щопонеділка дані оновлюються, аби можна було бачити динаміку декларування, повідомляє пресслужба НАЗК.

Станом на 13.03.2023 декларації подали 336 тис. 617 осіб. «Попри те, що обов’язок подачі декларацій добровільний, прослідковується дуже чітка тенденція. Рядові посадовці справно подають декларації, хоча могли б відкласти подачу, а ось серед топ-чиновників та нардепів кількість осіб, які прозвітували, мінімальна. Ми сподіваємося, що ця статистика покращиться, коли громадськість зможе слідкувати за цим процесом», – наголосив голова НАЗК Олександр Новіков.

Серед тих, хто надав декларації:

  • 29 193 посадовців категорії «А» та «Б» (держслужбовці, які обіймають керівні посади);
  • 29 народних депутатів;
  • два чинних міністри (Міністр освіти та науки і Міністр оборони);
  • два заступники керівника Офісу президента;
  • 1715 суддів;
  • 7 980 прокурорів, слідчих, дізнавачів;
  • п'ять голів ОДА та ОВА.
  • Лічильник можна побачити на стартовій сторінці вебсайту НАЗК. Він містить статистику подачі декларацій за категоріями та збільшення кількості декларацій за останній тиждень.

Нагадаємо, за даними Державної податкової служби України цьогоріч в Україні розпочалася кампанія з декларації доходів фізичних осіб. Ті громадяни, які мають не лише офіційну зарплату, а й додатковий дохід, зобов'язані заповнити декларацію за місцем своєї реєстрації та доплатити податки з отриманого прибутку.

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Теги: міністр податки нерухомість статистика прокурор лічильник Олександр Новіков

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