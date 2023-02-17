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«Забула» задекларувати майно в РФ. Нардепка Королевська отримала підозру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Забула» задекларувати майно в РФ. Нардепка Королевська отримала підозру
фото. з відкритих джерел

Народна обраниця також не задекларувала дві земельні ділянки в Київській області

Сьогодні, 17 лютого, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили народній депутатці України IX скликання про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

«Її дії кваліфікували за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (в редакції Закону України № 1074-ІХ від 04.12.2020). Оскільки місцеперебування нардепа не встановлене, про підозру йому повідомили у порядку ст. 135, ст. 278 КПК України», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що народна обраниця не задекларувала дві земельні ділянки в Київській області сукупною площею понад 0,8 га. Крім того, вона «забула» про майно у Російській Федерації: житловий будинок площею 120,1 кв. м та земельну ділянку площею 1,13 га. Загальна вартість незадекларованого майна становить понад 4,315 млн грн.

Розслідування зазначених фактів НАБУ і САП розпочали на підставі висновку НАЗК.

За даними ЗМІ, мова йде про Наталю Королевську.

Раніше Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили підозру в недекларуванні маєтку в Іспанії народному депутату IX скликання Артуру Герасимову. Депутат заявив  про «дешевий піар».

Теги: Верховна Рада Наталія Королевська декларація

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