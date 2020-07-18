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    Політика

    «Судді не відчувають, що вони захищені», – Голова Верховного суду

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    <p>&laquo;У деяких апеляційних судах працює у 5&ndash;7 разів менше суддів, ніж повинно бути&raquo; - Данішевська</p> - «Судді не відчувають, що вони захищені», – Голова Верховного суду

    «У деяких апеляційних судах працює у 5–7 разів менше суддів, ніж повинно бути» - Данішевська

    У судах наразі працює лише 63% суддів від необхідної кількості

    Голова Верховного суду Валентина Данішевська розповіла, що багато суддів звільняється з системи, оскільки їм доводиться працювати у некомфортному середовищі, потерпати від непомірного навантаження і при цьому судді не відчувають, що вони захищені державою.

    Про це Данішевська розповіла агентству Інтерфакс-Україна.

    За словами голови Верховного суду, у судах наразі працює лише 63% суддів від необхідної кількості. При цьому ситуацію в апеляційних судах вона назвала жахливою: «Наприклад, Закарпатський і Миколаївський апеляційні суди неспроможні розглядати всі категорії кримінальних справ через недостатність суддів. У критичному стані апеляційні суди Дніпра та Харкова, де кількість суддів, особливо кримінальної юрисдикції, також менша, ніж це необхідно для розгляду справ».

    Данішевська наголосила, що у деяких апеляційних судах працює у 5–7 разів менше суддів, ніж повинно бути.

    «По-перше, це шалене навантаження, а по-друге, деякі питання у процесуальній площині просто не можуть розглядатися.

    Близько 10 судів в Україні взагалі не працюють через відсутність там суддів із повноваженнями, тож доступу до правосуддя в цих районах держава просто не забезпечує.

    Ситуація, м’яко кажучи, не дуже комфортна. У більшості судів судді несуть непомірне навантаження. Розглядають непрості, почасти резонансні справи. Є факти тиску, судді не відчувають, що вони захищені державою. А на додачу – нескінчена політика цькування… Тому судді, які мають право на відставку, просто йдуть. За півроку із судової системи у відставку пішло 119 суддів, з них 98 – лише за останні три місяці.

    Якщо не забезпечувати незалежності, то в Україні не буде суду, якого хочуть люди. На жаль, ми весь час відчуваємо зазіхання на незалежність судової влади від інших гілок влади», – розповіла Данішевська.

    Нагадаємо, НАБУ звинувачує голову ОАСК, Павла Вовка, у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.

    судова реформа політика держава Валентина Данішевська правосуддя
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