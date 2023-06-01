Суркіс та Льовочкін літали у Відень, щоб зустрітись із олігархом Фірташем – ЗМІ

За джерелами журналістів, депутати змогли отримати дозвіл на виїзд з України з офіційних причин – «задля депутатської діяльності».

Нардепи нині забороненої партії ОПЗЖ Сергій Льовочкін та Григорій Суркіс навесні літали у Відень для зустрічі із олігархом Дмитром Фірташем, якому українські правоохоронці оголосили підозру. Про це йдеться у розслідуванні «Української правди» «Батальйон Монако 3».

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У квітні 2023 року Льовочкін та Суркіс були у французькій Ніцці. За джерелами журналістів, вони змогли отримати дозвіл на виїзд з України з офіційних причин – «задля депутатської діяльності». У пресслужбі Льовочкіна журналістам відповіли, що він постійно проживає в Україні і лише двічі покидав країну – задля операції на коліні та у відрядження.

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Після проведення офіційних зустрічей Льовочкін дійсно прилітав до аеропорту Ніцци для подальшого переїзду до клініки для післяопераційного контролю.

Водночас, спочатку Суркіс та Льовочкін відвідали Відень, де, за словами джерел видання в бізнесових колах, зустрічалися з олігархом Дмитром Фірташем.

Суркіса також помітили в казино Монте-Карло, що в Монако. Очевидці зазначили, що автомобіль Mercedes Суркіса біля казино помічають регулярно.

Нагадаємо, що 15 травня Служба безпека України та Бюро економічної безпеки оголосили підозру бізнесмену Дмитру Фірташу та 8 топ-менеджерам його компаній. П’ятьом фігурантам, включно з самим олігархом та вищевказаним Тютюнником, підозри повідомлено заочно, оскільки вони переховуються від правосуддя за кордоном.

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«Правоохоронці викрили схему, за якою підконтрольні Фірташу структури купували паливо у його ж компанії, але насправді отримували 30% від обсягів. Штучний дефіцит покривали за рахунок державного газу, а гроші осідали у кишенях Фірташа. За даними джерел, за сім років така схема завдала збитків бюджету країни на 18 млрд. грн.

До слова, другий президент України Леонід Кучма переживає тяжкі часи для України на Лазуровому березі Франції.