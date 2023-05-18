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Лавров визнав поразку російської дипломатії в Європі

glavcom.ua
Сергій Лавров
фото з відкритих джерел

Ще одна нейтральна країна – Ірландія (разом з Австрією) вже приєдналася до ініціативи Спецтрибуналу щодо агресії РФ проти України

Голова МЗС РФ на тлі поразок на дипломатичному фронті 17 травня нарешті визнав, що «союзників у Росії в Європі вже не залишилося. Навіть, серед нейтральних країн».

Звичайно, це просто констатація факту агонії. Про Швецію і Фінляндію нагадувати не потрібно. Останніми серед нейтральних країн Європи трималися Австрія та Швейцарія.

Швейцарські парламентарі нещодавно проголосували за внесення поправок до закону, який дозволяє постачати військову техніку Україні.

Раніше президент країни Іньяціо Кассіс заявив, що «Федеральна рада ухвалила рішення заморозити активи президента Путіна та кількох міністрів».

Міністр МЗС Австрії Александер Шалленберг 17 травня заявив, що «ЄС має бути вдячний Путіну, він надихнув нас і примусив зняти рожеві окуляри. Повномасштабна війна Росії проти України змусила ЄС згуртуватися і стати сильнішою, проте європейські країни все ще мають освоїти мову сили».

Місяць тому Відень запевнив, що «у питанні арешту Путіна Австрія керуватиметься міжнародним та кримінальним правом».

Ще одна нейтральна країна – Ірландія (разом з Австрією) вже приєдналася до ініціативи Спецтрибуналу щодо агресії РФ проти України.

17 травня Конгрес США підтримав резолюцію про Спецтрибунал. Її подав демократ Білл Кітінг у співавторстві з 25 конгресменами від обох провідних партій США. Тепер документ вирушить на голосування до Палати представників, після чого буде поданий президенту на підпис.

Того самого 17 травня 43 держави та ЄС підписали у Рейк’явіку угоду про створення реєстру збитків України від російської агресії. До нього внесуть й фінансові претензії окремих постраждалих до країни-агресора. Механізм компенсації буде обов’язково узгоджено.

На тлі цього європейського дипломатичного обстрілу Лавров і був змушений визнати поразку у своїй останній битві. Нейтральних в Європі у війні за Україну більше немає.

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Теги: Сергій Лавров Ірландія Австрія Швейцарія війна президент Відень дипломатія

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