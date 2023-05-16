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Підсанкційний бізнесмен Фукс отримав підозру

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Підсанкційний бізнесмен Фукс отримав підозру
Фукс та його спільники ретельно приховували джерела фінансування оборудок та реальних «замовників» через складні фінансові махінації
фото: пресслужба СБУ

Російський олігарх з 2018 року він незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 млрд грн

Служба безпеки України викрила підсанкційного олігарха Павла Фукса на масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами нашої держави та систематичному ухиленні від сплати податків.  Про це повідомляє пресслужба відомства.

Встановлено, що з 2018 року він незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 млрд грн.

Як свідчать матеріали розслідування, холдинг підшукував підприємства енергетичної, машинобудівної та металургійної галузей України, які мали кредити у збанкрутілих банках. Ділки за безцінь викуповували у банківських установ «кредитні зобов’язання» цих об’єктів, що надавало змогу втручатися у їхню господарську діяльність.

Потім активи українських заводів та інфраструктурних об’єктів заморожували, блокували їхню діяльність чи доводили до банкрутства.

Фукс та його спільники ретельно приховували джерела фінансування оборудок та реальних «замовників» через складні фінансові махінації. Для цього використовували понад 100 афілійованих комерційних структур. У ході цих махінацій зловмисники отримували надприбутки та ухилялися від сплати податків. Наприклад, лише від однієї з таких оборудок сума збитків державі сягає майже 100 млн грн.

На підставі зібраних доказів Фуксу та двом топменеджерам холдингу повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

У межах кримінального провадження накладено арешт на корпоративні права та рахунки 101 задіяної у протиправній діяльності компанії, права вимоги за понад 1600 викупленими кредитами, понад 240 об’єктів нерухомості і транспортних засобів учасників схеми. Частину арештованих активів вже передано в управління АРМА.

Нагадаємо, олігарх Дмитро Фірташ отримав від Служби безпеки України та БЕБ підозру у вчиненні злочину.  

Читайте також: Казус Павла Фукса. Як підсанкційний російський бізнесмен став «спонсором ЗСУ»
Теги: Дмитро Фірташ арешт фінансування розслідування бізнесмен СБУ

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