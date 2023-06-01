Експрезидент Кучма ховається від російських ракет на Лазурному березі

Кучма гуляє в оточені двох охоронців

Кучма проживає в маєтку свого зятя Віктора Пінчука.

Другий президент України Леонід Кучма переживає тяжкі часи для України на Лазуровому березі Франції. Про це йдеться у розслідуванні «Української правди» «Батальйон Монако 3».

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Журналісти видання сфотографували експрезидента України на Лазурному березі. Як зазначає видання, Кучма проживає там в маєтку свого зятя Віктора Пінчука.

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Також на Лазурному березі помітили колишнього народного депутата від партії «Батьківщина» Олександра Табалова та уже колишнього депутата Харківської обласної ради Володимира Скоробагача.

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Після початку повномасштабного вторгнення Кучма прокоментував агресію РФ на 15 день.

Нагадаємо, Кучма розповів, в чому полягає фатальна помилка Путіна. Також Кучма повідомив, чи готовий Путін застосувати ядерну зброю в Україні.