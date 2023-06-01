Експрезидент Кучма ховається від російських ракет на Лазурному березі
Кучма проживає в маєтку свого зятя Віктора Пінчука.
Другий президент України Леонід Кучма переживає тяжкі часи для України на Лазуровому березі Франції. Про це йдеться у розслідуванні «Української правди» «Батальйон Монако 3».
Журналісти видання сфотографували експрезидента України на Лазурному березі. Як зазначає видання, Кучма проживає там в маєтку свого зятя Віктора Пінчука.
Також на Лазурному березі помітили колишнього народного депутата від партії «Батьківщина» Олександра Табалова та уже колишнього депутата Харківської обласної ради Володимира Скоробагача.
Після початку повномасштабного вторгнення Кучма прокоментував агресію РФ на 15 день.
Нагадаємо, Кучма розповів, в чому полягає фатальна помилка Путіна. Також Кучма повідомив, чи готовий Путін застосувати ядерну зброю в Україні.
Коментарі — 0