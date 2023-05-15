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Газові схеми Фірташа: СБУ оприлюднила розмову олігарха

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Газові схеми Фірташа: СБУ оприлюднила розмову олігарха
фото з відкритих джерел

СБУ заявила, що олігарх намагався уникнути відповідальності та обійти українське законодавство

Сьогодні, 15 травня, Служба безпеки України повідомила про підозру олігарху Дмитру Фірташу і топменеджменту його компаній, які привласнили державного газу на мільярди гривень. Про це повідомила пресслужба відомства.

Служба безпеки заявила, що викрила масштабну схему розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України.

Також правоохоронці оприлюднили нібито аудіо-запис розмов Фірташа з помічниками про те, як уникнути відповідальності та обманути українське законодавство.

СБУ заявила, що до організації оборудки причетні підсанкційний олігарх Дмитро Фірташ і топменеджмент підконтрольних йому компаній. Серед них керівники «Регіональної Газової Компанії» (РГК), яка фактично управляє 20 міськ- та облгазами, що становить 70% всіх газорозподільних мереж України.

За даними судово-економічної експертизи, лише протягом 2021 року незаконна діяльність фігурантів завдала державі збитків у понад 4,2 млрд грн. При цьому загальна сума шкоди, за попередніми оцінками, протягом 2016-2022 років може становити понад 18 млрд грн.

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Теги: СБУ Дмитро Фірташ олігархи

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