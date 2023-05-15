Газові схеми Фірташа: СБУ оприлюднила розмову олігарха

СБУ заявила, що олігарх намагався уникнути відповідальності та обійти українське законодавство

Сьогодні, 15 травня, Служба безпеки України повідомила про підозру олігарху Дмитру Фірташу і топменеджменту його компаній, які привласнили державного газу на мільярди гривень. Про це повідомила пресслужба відомства.

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Служба безпеки заявила, що викрила масштабну схему розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України.

Також правоохоронці оприлюднили нібито аудіо-запис розмов Фірташа з помічниками про те, як уникнути відповідальності та обманути українське законодавство.

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СБУ заявила, що до організації оборудки причетні підсанкційний олігарх Дмитро Фірташ і топменеджмент підконтрольних йому компаній. Серед них керівники «Регіональної Газової Компанії» (РГК), яка фактично управляє 20 міськ- та облгазами, що становить 70% всіх газорозподільних мереж України.

За даними судово-економічної експертизи, лише протягом 2021 року незаконна діяльність фігурантів завдала державі збитків у понад 4,2 млрд грн. При цьому загальна сума шкоди, за попередніми оцінками, протягом 2016-2022 років може становити понад 18 млрд грн.