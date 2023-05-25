Голови ще двох облгазів у «справі Фірташа» отримали підозри

Слідство встановило, що посадовці «облгазів Фірташа» розкрадали понад 70% коштів, які передбачалися на закупівлю блакитного палива

Керівникам кількох облгазів уже обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою або внесення відповідної застави

Служба безпеки і Бюро економічної безпеки під час проведення комплексних заходів задокументовали злочинну діяльність ще двох посадовців, які причетні до розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України. Фігурантами є голови правлінь АТ «Івано-Франківськгаз» і АТ «Сумигаз». Про це повідомляє пресцентр відомства.

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«За матеріалами СБУ їм повідомлено про підозру за ч 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)», – йдеться в повідомленні.

Крім того, на підставі зібраної Службою безпеки доказової бази, керівникам окремих облгазів уже обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою або внесення відповідної застави, зокрема АТ «Закарпатгаз» – 169 млн грн, АТ «Хмельницькгаз» – 228 млн грн, АТ «Вінницягаз» – 186 млн грн, АТ «Львівгаз» – 155 млн грн та АТ «Дніпропетровськгаз» – 160 млн грн.

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Нагадаємо, 15 травня, Служба безпеки України повідомила про підозру олігарху Дмитру Фірташу і топменеджменту його компаній, які привласнили державного газу на мільярди гривень.

Правоохоронці заявляють, що викрили схему, за якою підконтрольні Фірташу структури купували паливо у його ж компанії, але насправді отримували 30% від обсягів. Штучний дефіцит покривали за рахунок державного газу, а гроші осідали у кишенях Фірташа. За даними джерел, за сім років така схема завдала збитків бюджету країни на 18 млрд. грн.

За матеріалами слідства, посадовці «облгазів Фірташа» розкрадали понад 70% коштів, які передбачалися на закупівлю блакитного палива. Фактично, мова йде про привласнення грошей звичайних українців, які оплачували комунальні платежі.