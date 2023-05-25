Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Голови ще двох облгазів у «справі Фірташа» отримали підозри

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Голови ще двох облгазів у «справі Фірташа» отримали підозри
Слідство встановило, що посадовці «облгазів Фірташа» розкрадали понад 70% коштів, які передбачалися на закупівлю блакитного палива
фото ілюстративне

Керівникам кількох облгазів уже обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою або внесення відповідної застави

Служба безпеки і Бюро економічної безпеки під час проведення комплексних заходів задокументовали злочинну діяльність ще двох посадовців, які причетні до розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України. Фігурантами є голови правлінь АТ «Івано-Франківськгаз» і АТ «Сумигаз». Про це повідомляє пресцентр відомства.

«За матеріалами СБУ їм повідомлено про підозру за ч 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)», – йдеться в повідомленні.

Крім того, на підставі зібраної Службою безпеки доказової бази, керівникам окремих облгазів уже обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою або внесення відповідної застави, зокрема АТ «Закарпатгаз» – 169 млн грн, АТ «Хмельницькгаз» – 228 млн грн, АТ «Вінницягаз» – 186 млн грн, АТ «Львівгаз» – 155 млн грн та АТ «Дніпропетровськгаз» – 160 млн грн.

Нагадаємо, 15 травня, Служба безпеки України повідомила про підозру олігарху Дмитру Фірташу і топменеджменту його компаній, які привласнили державного газу на мільярди гривень. 

Правоохоронці заявляють, що викрили схему, за якою підконтрольні Фірташу структури купували паливо у його ж компанії, але насправді отримували 30% від обсягів. Штучний дефіцит покривали за рахунок державного газу, а гроші осідали у кишенях Фірташа. За даними  джерел, за сім років така схема завдала збитків бюджету країни на 18 млрд. грн.

За матеріалами слідства, посадовці «облгазів Фірташа» розкрадали понад 70% коштів, які передбачалися на закупівлю блакитного палива. Фактично, мова йде про привласнення грошей звичайних українців, які оплачували комунальні платежі.

Теги: Дмитро Фірташ СБУ газ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Газові схеми Фірташа: СБУ оприлюднила розмову олігарха
Газові схеми Фірташа: СБУ оприлюднила розмову олігарха
15 травня, 12:49
СБУ та БЕБ заочно оголосили підозру олігарху Дмитру Фірташу
Вручення підозр Фірташу та його топменджерам. Group DF зробила заяву
15 травня, 21:24
Масована атака правоохоронців на бізнес Фірташа: олігарх отримав підозру
Масована атака правоохоронців на бізнес Фірташа: олігарх отримав підозру
15 травня, 11:07

Кримінал

Голови ще двох облгазів у «справі Фірташа» отримали підозри
Голови ще двох облгазів у «справі Фірташа» отримали підозри
Водій з Лаври, який заперечував існування України, отримав підозру
Водій з Лаври, який заперечував існування України, отримав підозру
Вбивство п’ятирічного Кирила Тлявова. Прокуратура оскаржить вирок суду
Вбивство п’ятирічного Кирила Тлявова. Прокуратура оскаржить вирок суду
Суд оголосив вирок у справі вбивства п’ятирічного Кирила Тлявова
Суд оголосив вирок у справі вбивства п’ятирічного Кирила Тлявова
«Наркотична» ДТП. Прокуратура відтворила картину аварії за участю депутатки Ар'євої
«Наркотична» ДТП. Прокуратура відтворила картину аварії за участю депутатки Ар'євої
Махінації при закупівлі обладнання для кіностудії Довженка: НАБУ і САП скерували справу до суду
Махінації при закупівлі обладнання для кіностудії Довженка: НАБУ і САП скерували справу до суду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Американська розвідка назвала, хто стоїть за атакою безпілотників на Кремль
44K
Афера тисячоліття. Як москалі стали росіянами
40K
«Російський добровольчий корпус» виставив умову журналістам, які просять про інтерв'ю
21K
25 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
Пожежа у Москві, Росія атакувала Київ «Шахедами», удари по Харкову: головне за ніч
8717
Собор ПЦУ. Оприлюднене історичне фото

Новини

ЗСУ відбили майже 30 атак і знищили чотири ворожих склади боєприпасів – Генштаб
Сьогодні, 06:47
Пожежа у Москві, Росія атакувала Київ «Шахедами», удари по Харкову: головне за ніч
Сьогодні, 06:13
Подекуди короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 25 травня
Сьогодні, 05:11
У Києві та області повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 03:06
Пресслужба Жеваго звернулася до «Української Правди» з проханням опублікувати повний запис інтерв'ю
Вчора, 21:38
Скільки росіян-втікачів знайшли притулок у Німеччині: офіційні дані
Вчора, 20:18

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту