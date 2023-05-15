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Зеленський має гарні новини з європейського турне, СБУ оголосила підозру Фірташу. Головне за 15 травня

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Зеленський має гарні новини з європейського турне, СБУ оголосила підозру Фірташу. Головне за 15 травня
Зеленський під час свого візиту до Великої Британії зустрівся із прем'єр-міністром країни Ріші Сунаком

У Франції президент України зустрівся із президентом Еммануелем Макроном, були корисні переговори та домовився про новий потужний військовий пакет

Медведчук знайшов нового адвоката для митрополита Павла, Зеленський повідомив хороші новини з європейського турне, олігарх Фірташ отримав підозру, Велика Британія надасть Україні сотні ракет великої дальності. Ці та інші події 15 травня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

Зеленський повідомив хороші новини з європейського турне

Президент України Володимир Зеленський повертається додому з великого європейського турне з оборонними пакетами. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні. За три дні Зеленський зустрівся із багатьома лідерами європейських країн, зокрема Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії.

Новий адвокат для митрополита Павла 

До захисту скандального митрополита УПЦ МП Павла (Петра Лебедя), який нині сидить під домашнім арештом у селі Вороньків на Київщині, долучився один із найодіозніших адвокатів України, голова Ради адвокатів Закарпатської області Олексій Фазекош. Про це «Главкому» стало відомо від джерел у правоохоронних органах.

Олігарх Фірташ отримав підозру

Олігарх Дмитро Фірташ отримав від Служби безпеки України та БЕБ підозру у вчиненні злочину. Правоохоронці сьогодні вручили підозри самому Фірташу та вісьмом топменеджерамам його компаній. З ранку пройшли обшуки у керівників фірм олігарха («РГК», «Йє енергія») та облгазів.

Правоохоронці заявляють, викрили схему, за якою підконтрольні Фірташу структури купували паливо у його ж компанії, але насправді отримували 30% від обсягів. Штучний дефіцит покривали за рахунок державного газу, а гроші осідали у кишенях Фірташа.

За матеріалами слідства, посадовці «облгазів Фірташа» розкрадали понад 70% коштів, які передбачалися на закупівлю блакитного палива. Фактично, мова йде про привласнення грошей звичайних українців, які оплачували комунальні платежі.

Пригожин хотів здати позиції РФ Україні?

Американське видання The Washington Post заявило, що засновник російської ПВК «Вагнера» Євген Пригожин нібито пропонував Україні в обмін на відведення підрозділів ЗСУ з Бахмута, де його найманці зазнають великих втрат, розкрити дані про позиції військ РФ для атак. Українська сторона на це не погодилася.

Велика Британія надасть Україні сотні ракет великої дальності – BBC

Велика Британія надасть Україні сотні ракет великої дальності. Це на додаток до крилатих ракет Storm Shadow, які були анонсовані раніше. Про це повідомляє BBC.

Назва ракет не зазначається. Офіційного підтвердження поки теж немає.

Танки окупантів за винагороду. ЗСУ зробили офіційну заяву

Командування сил логістики Збройних сил України відмовилося оприлюднювати дані про перелік та кількість бойової техніки, яку добровільно і за винагороду здали російські солдати. Про це у відповіді на запит «Главкома» повідомив заступник командувача сил логістики полковник Сергій Артамощенко. На думку заступника командувача сил логістики ЗСУ, ця інформація «може завдати шкоди інтересам національної безпеки України та репутації або правам інших людей».

Нагадаємо, триває 446-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби противник завдав два ракетних удари по Костянтинівці Донецької області, застосувавши ЗРК С-300. Крім того, завдав 38 авіаційних ударів та здійснив більш як 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Теги: зброя росіяни полковник переговори ПВК Вагнера Валентина Гінзбург корупція Володимир Зеленський Велика Британія Генштаб бізнес гроші Міноборони Дмитро Фірташ УПЦ МП

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