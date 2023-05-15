Масована атака правоохоронців на бізнес Фірташа: олігарх отримав підозру

СБУ та Бюро економічної безпеки сьогодні вручають підозри самому Фірташу та восьми топ-менеджерам його компаній

Олігарх Дмитро Фірташ отримав від Служби безпеки України та БЕБ підозру у вчиненні злочину. Про це повідомляють джерела у правоохоронних органах.

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Як повідомляється, СБУ та Бюро економічної безпеки сьогодні вручають підозри самому Фірташу та восьми топ-менеджерам його компаній. З ранку відбуваються обшуки у керівників фірм олігарха («РГК», «Йє енергія») та облгазів.

«Правоохоронці викрили схему, за якою підконтрольні Фірташу структури купували паливо у його ж компанії, але насправді отримували 30% від обсягів. Штучний дефіцит покривали за рахунок державного газу, а гроші осідали у кишенях Фірташа. За даними джерел, за сім років така схема завдала збитків бюджету країни на 18 млрд. грн», – йдеться у повідомленні.

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Як свідчать матеріали слідства, посадовці «облгазів Фірташа» розкрадали понад 70% коштів, які передбачалися на закупівлю блакитного палива. Фактично, мова йде про привласнення грошей звичайних українців, які оплачували комунальні платежі.

Схема полягала у тому, що облгази, підконтрольні Фірташу, «купували» паливо у підконтрольної йому ж компанії. Але в реальності отримували не більше 30% від проплаченого обсягу газу.

Дефіцит, який утворювався через цю махінацію, покривали за рахунок блакитного палива, що знаходилось у державній власності – облгази просто відбирали «недоотримане» паливо із газотранспортної системи України.

При цьому державі за це майже не платили, посилаючись на «відсутність коштів». За наявними даними, облгази Фірташа сплатили державному оператору української ГТС в середньому 30% від загальної вартості відібраного газу.

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У подальшому фігуранти виводили гроші у тінь через мережу підконтрольних олігарху комерційних структур. Із року в рік вони нарощували завдані для держави збитки.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели обшуки в офісах та за місцями проживання організаторів злочинної схеми.

На підставі зібраних доказів Фірташу, двом керівникам ТОВ «РГК», керівнику ТОВ «Йе Енергія» і п’ятьом очільникам облгазів повідомлено про підозру за ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 та ч.3 ст.27, ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

З них – п’ятьом фігурантам підозри повідомлено заочно, оскільки вони переховуються від правосуддя за кордоном. Наразі вирішується питання щодо оголошення їх у міжнародний розшук.

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