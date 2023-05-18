Сварка між українськими послами: Макеєв відповів Мельнику

У квітні колишній посол Мельник розкритикував свого наступника

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв відповів на звинувачення заступника голови МЗС Андрія Мельника. Дипломат переконує, що звинувачення його попередника не є офіційною позицією МЗС. Політик також наголошує, що результати його роботи можна легко побачити.

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«Я не реагую на особисті випадки. Тому що все, що зараз сказав пан Мельник, не є офіційною позицією МЗС або президента. Це є особистою позицією Андрія Мельника. І тому на особисті випади я не реагую. Я – посол, я представляю президента, представляю уряд, представляю українську державу і кожного українця тут, в Німеччині. І на цій позиції я не маю права і не бажаю висловлювати позицію особисту. Вона є офіційною. І те, чого ми змогли досягти за останніх сім місяців, як я на цій посаді, ми про це говорили, здається, останніх 25 хвилин. Результати є. Ви їх можете самі побачити», – заявив Макеєв в інтерв'ю «Радіо Свобода».

Нагадаємо, український дипломат Андрій Мельник очолював дипломатичне представництво України в Німеччині вісім років – значно довше, ніж посли працюють зазвичай.

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На посаді Мельник запам’ятався, зокрема, гучною критикою влади Німеччини. дев'ятого липня президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади посла України у Німеччині, тоді йому влаштували виняткове прощання.

В листопаді Мельника було призначено заступником голови МЗС України, а послом України в Німеччині натомість став Олексій Макеєв.

У квітні Мельник розкритикував свого наступника в коментарі виданню Zeit, заявивши, що раніше Україна керувала дискусією щодо поставок німецької зброї, а тепер «просто пливе за течією» і тільки дякує. Тоді Макеєв назвав такі заяви «злими випадами» і нагадав, що наразі саме він обіймає посаду посла.

Також 9 травня Мельник в коментарі RND звинуватив Макеєва у нахабстві та закликав дослухатися до критики з Києва. Він також непрямо звинуватив його у неналежному виконанні роботи.

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«Він повинен підняти свої сідниці, нарешті голосно говорити про життєво важливі питання, такі як німецькі винищувачі та військові кораблі та вступ до НАТО, і досягти результатів», – заявив Мельник.

До слова, Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що «авіаційна коаліція» для надання Україні західних винищувачів сформується цього року.

Кулеба зазначив, що деякі країни заявили про готовність починати тренування українських пілотів на західних винищувачах, а також є країни які готові надати бойові літаки у складі «авіаційної коаліції».

За словами міністра, «це все результат міжнародних контактів президента і всіх нас, хто працює на дипломатичному фронті». Наразі пріоритетом для України є F-16, проте влада не скасовує й інші опції літаків.