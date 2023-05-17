«Авіаційна коаліція» сформується цього року – Кулеба
Наразі пріоритетом для України є F-16, проте влада не скасовує й інші опції літаків
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що «авіаційна коаліція» для надання Україні західних винищувачів сформується цього року. Про це очільник МЗС повідомив в ефірі телемарафону «Єдині новини».
Кулеба зазначив, що деякі країни заявили про готовність починати тренування українських пілотів на західних винищувачах, а також є країни які готові надати бойові літаки у складі «авіаційної коаліції».
За словами міністра, «це все результат міжнародних контактів президента і всіх нас, хто працює на дипломатичному фронті». Наразі пріоритетом для України є F-16, проте влада не скасовує й інші опції літаків.
Кулеба нагадав, що для того, аби країни ЄС прийшли до рішення про надання танків Leopard, Британія першою оголосила про надання Україні повноцінних важких танків Challenger-2, Франція оголосила першою про надання легких колісних танків.
«Зараз ця танкова матриця повторюється на авіаційній матриці. Знову Франція та Британія ухвалюють перші рішення, які спонукають і ведуть до ухвалення основного рішення. Це все частина одного зусилля, яке ми докладаємо і обов'язково дасть результат», – сказав очільник МЗС.
Кулеба зазначив, що це відбудеться раніше, ніж українське суспільство очікує.
«Авіаційна коаліція сформується цього року. А коли конкретно західні літаки з нашими пілотами контролюватимуть українське небо, це потребує додаткової відповіді. Але, коли сформується коаліція, все відбуватиметься дуже швидко», – наголосив міністр.
Нагадаємо, Україна сподівається отримати від західних партнерів близько 40-50 винищувачів F-16 і сформувати три-чотири ескадрильї для захисту неба. Також президент Володимир Зеленський хоче, щоб питання бойових літаків стало головною темою порядку денного на саміті G7 у японській Хіросімі, а потім на саміті НАТО в Литві в липні.
До слова, Бельгія готова навчати українських пілотів літати на винищувачах F-16.
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