Скандальна заява посла Китаю щодо суверенітету пострадянських республік: ЄС відреагував

Євросоюз сподівається, що ці неприйнятні заяви не є офіційною політикою Китаю

Висловлювання посла Китаю у Франції Лу Шайе щодо статусу колишніх країн СРСР є неприйнятними. Про це заявив керівник зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Жозеп Боррель у Twitter.

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«Неприйнятні висловлювання посла Китаю у Франції, що ставлять під сумнів суверенітет країн, які стали незалежними після розпаду Радянського Союзу в 1991 році. ЄС може лише припустити, що ці заяви не є офіційною політикою Китаю», – прокоментував глава європейської дипломатії.

Нагадаємо, що раніше посол Китаю у Франції Лу Шайе заявив, що колишні радянські країни не мають статусу в міжнародному праві. Крім того, він сказав, що Крим був «російським спочатку», не уточнивши, що він мав на увазі під початком.

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Після цього МЗС Естонії викликало посла Китаю на килим і заявило, що такі висловлювання викликають нерозуміння.

Український дипломат, посол України у Франції Вадим Омельченко жорстко відповів на випад китайського колеги, мовляв, у нього є очевидні проблеми з географією.

До слова, Франція просить Китай пояснити свою позицію щодо суверенітету колишніх радянських республік та статусу Криму після заяви китайського посла.