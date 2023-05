Україна відповідає на «першотравневий будильник» Росії: посол Британії прокоментувала атаку

Посол Великої Британії в Україні Мілінда Сіммонс відреагувала на чергову ракетну атаку Росії на Україну.

Вона чули вранці 1 травня вибухи в Києві.

«Зараз на вулиці шумно, – написала Сіммонс у твіттері. – Судячи зі звуку, схоже, що українській ППО доводиться відповідати на «першотравневий будильник» Росії».

Noisy outside right now. Sounds like 🇺🇦 air defence having to work hard in Kyiv to respond to 🇷🇺 May Day wake up call.