Україна відповідає на «першотравневий будильник» Росії: посол Британії прокоментувала атаку

Посол Великої Британії в Україні Мілінда Сіммонс прокинулася від звуку вибухів

На світанку 1 травня у Києві та області прогриміли вибухи

Посол Великої Британії в Україні Мілінда Сіммонс відреагувала на чергову ракетну атаку Росії на Україну.

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Вона чули вранці 1 травня вибухи в Києві.

«Зараз на вулиці шумно, – написала Сіммонс у твіттері. – Судячи зі звуку, схоже, що українській ППО доводиться відповідати на «першотравневий будильник» Росії».

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Noisy outside right now. Sounds like 🇺🇦 air defence having to work hard in Kyiv to respond to 🇷🇺 May Day wake up call. — Dame Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) May 1, 2023

Як повідомлялося, у ніч проти понеділка, 1 травня, у столиці України та більшості регіонів пролунав сигнал повітряної тривоги.

Глава офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Близько 04:50 у Київській МВА та Київській ОВА повідомили про роботу ППО у столиці та області.