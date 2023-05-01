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Україна відповідає на «першотравневий будильник» Росії: посол Британії прокоментувала атаку

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Україна відповідає на «першотравневий будильник» Росії: посол Британії прокоментувала атаку
Посол Великої Британії в Україні Мілінда Сіммонс прокинулася від звуку вибухів
фото з відкритих джерел

На світанку 1 травня у Києві та області прогриміли вибухи

Посол Великої Британії в Україні Мілінда Сіммонс відреагувала на чергову ракетну атаку Росії на Україну.

Вона чули вранці 1 травня вибухи в Києві.

«Зараз на вулиці шумно, – написала Сіммонс у твіттері. – Судячи зі звуку, схоже, що українській ППО доводиться відповідати на «першотравневий будильник» Росії».

Як повідомлялося, у ніч проти понеділка, 1 травня, у столиці України та більшості регіонів пролунав сигнал повітряної тривоги.

Глава офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Близько 04:50 у Київській МВА та Київській ОВА повідомили про роботу ППО у столиці та області

Теги: ракета Київ росія війна Велика Британія посол

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