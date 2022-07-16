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    Політика

    Теракт у Вінниці. Банкова нагадала місцевій владі про відповідальність

    Теракт у Вінниці. Банкова нагадала місцевій владі про відповідальність
    фото: Офіс президента

    Місцева влада відповідальна за стан приміщень, де люди можуть укритися після оголошення повітряної тривоги

    Заступник керівника Офісу Глави держави Кирило Тимошенко здійснив робочу поїздку до Вінниці, де триває ліквідація наслідків ракетного удару, завданого російською армією.

    Під час ознайомлення зі станом укриттів у місті було виявлено, що деякі з них – у жахливому стані. Тож Кирило Тимошенко акцентував на недостатньому рівні облаштування бомбосховищ.

    «Місцева влада відповідальна за стан приміщень, де люди можуть укритися після оголошення повітряної тривоги. Люди мають знати, де перечекати небезпеку. Іще раз: стан і наявність укриттів – це завдання органів місцевої влади. Це сигнал не лише для Вінниці, а й для решти міст і селищ. Місцева влада повинна забезпечувати наявність і контроль стану спеціалізованих приміщень», – наголосив він.

    З керівництвом міста були обговорені пріоритети щодо розв’язання безпекового питання, яке сьогодні актуальне як ніколи.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вкотре закликав світ допомогти зупинити російську агресію. Президент оприлюднив фото з Вінниці та Миколаєва, які постраждали від ракетних обстрів.

    Нагадаємо, росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря. Працює «гаряча лінія» для пошуку людей після обстрілу центру міста.

    Під час ракетних обстрілів Вінниці загинула маленька дівчинка Ліза, за життя її мами Ірини зараз борються медики.

    Відомо, що російські ракети влучили в будівлю з офісними приміщеннями в одному з центральних і людних у цей час районів Вінниці. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки.

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    Теги: росія окупанти теракт війна місцева влада Україна Кирило Тимошенко окупація #stoprussia
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    Теракт у Вінниці. Банкова нагадала місцевій владі про відповідальність