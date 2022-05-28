Майже як уся Вінниця. Скільки українців виїхало до Чехії

Діти до 15 років не зобов'язані реєструватися

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну тимчасовий захист у Чехії отримали 357 566 українців. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ країни, передає Czech Radio.

Зазначається, що діти до 15 років, близько третини яких є біженцями з України, не зобов'язані реєструватися.

Близько 75-80% спочатку зареєстрованих біженців, за наявними даними, залишаються у Чехії.

Найбільше біженців перебувають у Празі, де відчувається гостра нестача місць для них. Тому найближчими днями на території Чеської пошти в районі Малешиці має бути побудоване друге наметове містечко спеціально для біженців, які не мають права на тимчасовий захист у Чеській Республіці.

Нагадаємо, що станом на 23 травня через повномасштабне російське вторгнення з України за кордон виїхало 6 млн 552 тис. 970 осіб. А число внутрішньо переміщених осіб в Україні перевищило вісім мільйонів. Про те, як отримати виплату за працевлаштування переселенців читайте тут.

Через великий потік біженців з України Чехія має намір продовжити режим надзвичайного стану. З початку вторгнення Росії в Україну дозвіл на проживання в Чехії отримали понад 345 тисяч українців. Крім цього, чеський уряд посилив правила розміщення біженців з України.

Змінила правила перетину кордону для біженців з України і Молдова. Тепер українці, які в'їхали на територію Молдови на підставі паспорта, в тому числі з вичерпаним терміном дії, зможуть покинути країну, пред'явивши той же документ.