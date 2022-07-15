Наслідки російського терору. Зеленський оприлюднив фото з Вінниці та Миколаєва

«Жодне місто світу не має бути в заручниках у артилерії»

Президент України Володимир Зеленський вкотре закликав світ допомогти зупинити російську агресію. Президент оприлюднив у себе в телеграм-каналі фото з Вінниці та Миколаєва, які постраждали від ракетних обстрів вчора та сьогодні.

«Зараз 2022-й рік. Жодне місто світу не має бути в заручниках у артилерії. Кожен народ, який тероризують ракетами, має отримати від інших вільних націй належну допомогу й захист. Будь-які навіть спроби депортації в сучасному світі повинні отримувати найжорсткішу реакцію з боку міжнародної спільноти. Будь-яка держава, яка блокує порти й робить море смертельно небезпечним, повинна через санкції платити за свою поведінку таку ціну, яка продемонструє всім потенційним агресорам світу, що повторювати таку російську тактику – вкрай невигідно», – йдеться у повідомлені Зеленського.

Нагадаємо, що вчора росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря. Працює «гаряча лінія» для пошуку людей після обстрілу центру міста.

Під час ракетних обстрілів Вінниці загинула маленька дівчинка Ліза, за життя її мами Ірини зараз борються медики.

Відомо, що російські ракети влучили в будівлю з офісними приміщеннями в одному з центральних і людних у цей час районів Вінниці. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки.

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