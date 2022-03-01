Пожежа на нафтобазі у Василькові самоліквідувалася

Збиток від пожежі оцінюється більш ніж у 800 млрд грн

Пожежа на нафтобазі у селі Крячки на Київщині самоліквідувався 1 березня. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Окупант атакував нафтобазу 27 лютого. Пожежа виникла через попадання російського снаряда. Через загрозу обстрілів рятувальники не могли взятися за гасіння пожежі.

Збитки від пожежі склали 810 мільярдів гривень. Величезною також є шкода навколишньому середовищу. Україна готує позов в ООН для компенсації шкоди Росією.

Зазначається, що у результаті ракетних обстрілів снаряд влучив у п‘ятиповерховий будинок у Василькові. Загинуло двоє людей, троє зазнали поранень.

Як повідомлялося, 28 лютого війська РФ завдали ракетних ударів по містах Біла Церква, Васильків та смт Калинівка Київської області.

Внаслідок ракетного удару у м. Біла Церква зруйновано триповерховий гуртожиток без подальшого горіння.

У м. Васильків зруйновано п’ятиповерховий гуртожиток з подальшим горінням на площі 15 кв. м.

У Калинівці було зруйновано п’ятиповерховий будинок.

Як повідомлялося, щойно з'явилася інформація про закінчення переговорів між Україною та Росією про припинення війни, російські окупанти поновили обстріл наших міст.

28 лютого близько 19 години окупанти вдарили балістичною ракетою по Києву.

Також 28 лютого на околиці Броварів у бік Києва було здійснено авіаналіт.