Ми готуємося обороняти Київ: Кличко опублікував нове звернення до киян (відео)

Кличко закликав всіх зберігати витримку

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до мешканців міста та розповів про оборону від російських окупантів. Відеозвернення було опубліковано у Telegram-каналі.

За його словами, ситуація у нас складна.

«Ворог – на підступах до столиці. Наші збройні сили, бійці тероборони героїчно б’ються за нашу землю. Всі готуються обороняти Київ. Зведені укріплення на в’їздах у місто. Встановлені блокпости», – повідомив Кличко.

Кличко закликав всіх зберігати витримку, не виходити без крайньої потреби на вулиці та за сигналу тривоги перебувати в укриттях.

«Всі об‘єкти критичної інфраструктури працюють. Громадський транспорт працює в обмеженому режимі до 19:00. З 20:00, нагадаю, комендантська година. Всі – залишаються вдома або в укриттях! По місту пересувається тільки транспорт зі спец перепустками від військового коменданта Києва! Триває комендантська година до 8 ранку», – додав Кличко.

Також мер столиці висловив підтримку мешканцям Київщини.

«Я хочу висловити ще раз підтримку мешканцям Гостомеля, Бучі, Ворзеля, Ірпеня, Василькова – де ворог лютує і знищує все, розстрілює мирних мешканців. Подякувати збройним силам, які героїчно тримають оборону, щоб російська орда не прорвалася до Києва. Дорогі кияни, українці! Не вірте дезінформації. Її зараз багато. Не піддавайтесь паніці! Ми повинні захистити наще місто, нашу країну і наше з вами майбутнє! Майбутнє нашої держави буде тільки з сильними людьми, тільки зі справжніми патріотами! Справжніми бійцями, які зараз показують свій характер!» – зазначив Кличко.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив головою Київської військово-цивільної адміністрації генерала Володимира Жирнова.

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