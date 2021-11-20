«Аж не віриться». Тимошенко розповіла про своє життя з чоловіком

Тимошенко зізналася: живуть із чоловіком душа в душу

Лідерка «Батьківщина» Юлія Тимошенко в етері каналу «Україна 24» розповіла, що наразі у неї залишається мало часу на спілкування з родиною, проте усі сімейні свята проводить разом із чоловіком.

Тимошенко також зізналася: живуть із чоловіком душа в душу.

«Я маю прекрасну родину. Із чоловіком ми живемо так багато років, що аж не віриться. Ми із ним знайомі практично із школи, із дитинства. Це прекрасна людина. Ми щасливі в родині. У нас є донька, вже онучка та два онука. Ми дуже щаслива родина», – розповіла Тимошенко.

Вона зазначила, що усі сімейні свята проводить разом із чоловіком.

«З родиною часу в мене лишається дуже мало. Але всі сімейні свята ми проводимо разом. Моя родина тут. Донька народжувала своїх своїх дітей в українських пологових будинках. Я хочу і для своєї родини, і всіх українських добитися того, щоб ми пишалися Україною. Щоб ми жили спокійно…», – сказала Тимошенко.

Також вона розповіла, що й досі займається своїм традиційний бігом.

«У мене два лабрадора. Щоранку бігаємо від 8 до 10 кілометрів десь о 6-6.30 ранку. Безумовно, це той час коли ми проводимо час разом», - додала Тимошенко.

Нагадаємо, невакцинована Тимошенко потиснула руки десяткам людей біля ковідної лікарні.

Раніше Юлія Тимошенко в межах робочого візиту на Рівненщину відвідала кілька об’єктів, зокрема побувала на підприємстві, де виробляють макаронні вироби.

Під час ділової поїздки у Чернігів Тимошенко зупинилася на трасі і закупила у бабусь яблук для онуків.

Читайте також: