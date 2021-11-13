Мацик для Юлі: партійці примусили Тимошенко жувати шлунок свині (відео)

Нардепку пригощали поліським делікатесом

Народна депутатка Юлія Тимошенко 12 листопада побувала на Рівненщині із робочим візитом. Під час поїздки лідерку «Батьківщини» пригостили «справжнім поліським мациком». Відео Тимошенко опублікувала у своєму Facebook.

«Я хочу сказати, що абсолютно справедливо Європейський Союз виділяв €60 тис. на популяризацію мацика. Дуже смачно, просто супер», – сказала Юлія Тимошенко, скуштувавши страву.

Також нардепка поділилася смакотою із своїми колегами по поїздці.

Мацик – сиров'ялена м'ясна страва, яку виробляють шляхом тривалого зберігання шлунка свині, міцно заповненого м'ясом і приправленого спеціями. Страву здавна готують на Волині.

Нагадаємо, невакцинована Тимошенко потиснула руки десяткам людей біля ковідної лікарні.

Нещодавно лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко зізналася, що не поспішає вакцинуватись від коронавірусу, оскільки нещодавно перехворіла на Covid-19 і наразі вважає себе захищеною від інфекції антитілами.

Учора Юлія Тимошенко в межах робочого візиту на Рівненщину відвідала кілька об’єктів, зокрема побувала на підприємстві, де виробляють макаронні вироби.

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