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    Тимошенко розповіла про горе, яке пережила днями

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    Юлія Тимошенко вкотре наголосила, що влада виявилася неготовою до чергової хвилі пандемії - Тимошенко розповіла про горе, яке пережила днями
    Юлія Тимошенко вкотре наголосила, що влада виявилася неготовою до чергової хвилі пандемії
    фото: скріншот з відео

    Політикиня повідомила про втрату близької людини

    Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко втратила близького друга, що помер від коронавірусної хвороби. Про це вона розповіла в ефірі телеканалу «Наш».

    «Сьогодні я до вас приїхала з поховання свого близького друга дитинства. Ми, скільки себе пам’ятаю, товаришуємо родинами. Прекрасна родина, відносно молода людина, – 57 років. Ось сьогодні ми його поховали», – сказала політична діячка.

    Політикиня уточнила, що її друг помер від коронавірусу. Вона пояснила, що хворий товариш не знав, куди звертатися. «Він не міг додзвонитися до сімейного лікаря, як і тисячі людей. Коли додзвонився, йому треба було туди їхати хворим, бо ніхто до нього не приїхав. Коли треба була швидка допомога, йому сказали, що він недостатньо хворий, ще можна потерпіти», – повідомила Тимошенко.

    Нардепка також обурилася тим, що держава не виконує своїх функцій щодо людей, які захворіли на коронавірус. «Якщо людина захворіла, їй зобов’язана держава надати допомогу. Це конституційна норма, і вона порушується», – зазначила Тимошенко.

    Політична діячка вважає, що у ситуації із захворюваністю на коронавірус винне не суспільство, а чинна влада.

    Також Тимошенко нарешті зізналася, чому не зробила щеплення від коронавірусу.

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    Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина смерть держава хвороби щеплення поховання коронавірус
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    Тимошенко розповіла про горе, яке пережила днями