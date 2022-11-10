Стосунки США й України: експерт Центру оборонних стратегій розповів про перспективи на два роки

Експерти наголошують, що іноземців потрібно возити в Україну для фіксації воєнних злочинів росіян

З початку повномасштабного вторгнення уряд Америки став одним із найбільших спонсорів України. З першого дня США надавали гуманітарну допомогу та зброю, з якою наші воїни воюють на передовій. Американці й надалі обіцяють допомагати Україні в боротьбі за волю, проте чи вплинуть на ситуацію вибори у США – розповів експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

«Суттєвих змін у позиції Сполучених Штатів щодо України не буде упродовж наступних двох років. Єдине, що може змінитися – це параметри цієї допомоги і роль Конгресу в цьому. Але навіть якщо Сенат контролюватимуть ті, хто буде проти видання великої допомоги Україні – у Джо Байдена лишається варіант лендлізу, який надаватиме допомогу Україні. Лендліз розрахований на два роки. Але зміна позицій щодо допомоги Україні не планується. Хоча, якби в уряд від самого початку зайшла більшість трампістів, – ситуація для України була б значно гірша», – сказав Олександр Хара.

Експерт додає, що на сьогодні перемога України у війні з РФ для президента Америки є принциповою. Тож про жодні перемовини з Росією не може бути мови.

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«Для Байдена перемога України й поразка Росії є так званою геополітичною спадщиною, яку він хоче залишити після себе. Президент Америки бачить цю війну як боротьбу авторитарних, тоталітарних режимів проти демократії, і постійно про це каже. І він у це справді вірить. Тому на тлі того, що переважна більшість росіян підтримує війну в Україні, а ЗСУ має успіхи, зараз жодних перемовин з Росією бути не може», – пояснює Олександр Хара.

Водночас експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Центру оборонних стратегій наголошує, що разом з успіхом Збройних сил необхідно продовжувати «відрядження» іноземних чиновників в Україну на деокуповані території. Зокрема й для того, аби вони бачили сліди воєнних злочинів росіян в Україні – оскільки саме після чергової такої поїздки американці остаточно визнали те, що Росія – країна-терорист.

У Сполучених Штатах 8 листопада пройшли проміжні вибори до Конгресу. За попередніми результатами, Демократичній партії президента країни Джо Байдена загрожує втрата більшості у Палаті представників, тоді як Сенат вже контролюють (і, скоріш за все, продовжать контролювати) республіканці. Результати виборів однозначно матимуть вплив на наступні два роки президентства Байдена та його політику зокрема щодо підтримки України. Байден вже прокоментував ймовірну перемогу республіканців, заявивши, що у такому разі «наступні два роки будуть жахливими».

Проміжні вибори у Сполучених Штатах називають «референдумом щодо довіри чинному президенту», адже вони проводяться посередині президентського терміну. Конгрес має два законодавчі органи – Верхню і Нижню палати, або ж, відповідно, Сенат і Палату представників.

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Сенат наразі контролюють республіканці, тоді як Палату представників – демократи. Вибори у Палату представників проводяться від усіх 435 округів конгресу у кожному із 50 штатів США (тобто переобирається весь склад). У Верхню палату має буде обрано 35 зі 100 сенаторів. Сенатори поділяються на три класи, терміни повноважень яких розподіляють таким чином, щоби раз на два роки обиралися сенатори однієї з груп. Сенатори третього класу востаннє обиралися у 2016 році та знову будуть обрані 2022 року. Переможці виборів складуть 118-й Конгрес США.

Крім того, у 36 штатах із 50 переобирають губернаторів, а у 46 – повністю або частково законодавчі органи. Під час проміжних виборів партія чинного президента зазвичай втрачає місця у Конгресі. Інколи опозиція отримує контроль над обома палатами. Так, наприклад, відбулося у 2018 році, коли президентом був республіканець Дональд Трамп.