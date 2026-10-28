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Трамп запропонував зробити Венесуелу 51-м штатом США

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Трамп запропонував зробити Венесуелу 51-м штатом США
Дональд Трамп виступає перед прихильниками на передвиборчому заході в Корпус-Крісті, штат Техас
фото: Getty Images

Дональд Трамп: замість президента у них будуть вибори губернатора

Президент США Дональд Трамп припустив, що Венесуела може стати 51-м штатом Сполучених Штатів, а посаду президента в країні замінять губернатором. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агентство Anadolu.

Трамп не вперше це робить

Заяву американський лідер зробив 27 жовтня під час передвиборчого мітингу в місті Корпус-Крісті, штат Техас. Трамп агітував за республіканських кандидатів напередодні проміжних виборів до Конгресу США.

Говорячи про відносини Вашингтона з Каракасом, президент США заявив, що співпраця між країнами значно покращилася. Він згадав інвестиції нафтових компаній у Венесуелу, нові робочі місця та постачання сировини до Сполучених Штатів.

«Можливо, невдовзі вона стане 51-м штатом, що процвітає. Таке цілком можливо», – сказав Трамп, коментуючи перспективи Венесуели.

Згодом американський президент повторив свою пропозицію та уточнив, як, на його думку, могла б змінитися система управління країною.

«Давайте зробимо її 51-м штатом. І замість президента у них будуть вибори губернатора. Як вам таке? У них багато нафти», – заявив Трамп.

США отримали мільйон барелів венесуельської нафти

Виступ Трампа відбувся на тлі нової домовленості щодо постачання венесуельської нафти до США. Американський президент оголосив про прибуття першої партії обсягом один мільйон барелів, яку, за його словами, Сполучені Штати отримують безплатно для американських платників податків.

Трамп назвав угоду історичним досягненням і заявив, що венесуельську нафту перероблятимуть на нафтопереробних підприємствах Техасу, зокрема в районі Корпус-Крісті. Він також висловив сподівання на подальше збільшення постачань та зниження цін на пальне в США.

Як повідомляє Associated Press, Дональд Трамп і держсекретар США Марко Рубіо планували відвідати танкер із венесуельською нафтою в Техасі. Візит мав продемонструвати результати домовленостей між Вашингтоном і Каракасом.

Водночас заяви американського президента про майбутнє Венесуели як штату США не свідчать про початок юридичної процедури її приєднання. Для прийняття нового штату до складу Сполучених Штатів потрібні відповідні конституційні та законодавчі кроки.

Нагадаємо, Трамп уже не вперше озвучує ідею перетворення Венесуели на американський штат. У травні 2026 року він припустив можливість приєднання країни до США та пояснив свій інтерес її значними запасами нафти. У серпні американський президент опублікував у Truth Social зображення Венесуели в кольорах прапора США з написом «51-й штат».

У жовтні Трамп також заявляв, що США отримали Венесуелу та Гренландію «за нуль». Водночас ці висловлювання не підтверджують юридичного переходу суверенітету над незалежною державою до Сполучених Штатів.

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Теги: вибори Дональд Трамп Венесуела пальне Марко Рубіо нафта

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