Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Трамп: Україні час обрати нового президента

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп: Україні час обрати нового президента
Трамп: «Я пропоную Україні обрати нового лідера, який зможе укласти угоду»
фото з відкритих джерел

За словами американського президента, Володимир Зеленський міг завершити війну вже «багато разів», але він нібито цього не хоче

Президент США Дональд Трамп вважає, Україні час обрати нового президента. Про це він сказав під час спілкування із журналістами, передає «Главком».

За словами американського президента, Володимир Зеленський міг завершити війну вже «багато разів», але він нібито цього не хоче.

Трамп додав, що президентові України говорили «робити, що завгодно по відношенню до Росії», але не завдавати ударів по російських нафтопереробних заводів, адже це проблема всього світу.

«Зеленський хоче створювати проблеми для всього світу. Він хоче створювати проблеми для наших фермерів, завдаючи ударів по російських нафтопереробних заводах», – заявив він.

Президент США вважає, що Україні час обрати нового президента: «Я пропоную Україні обрати нового лідера, який зможе укласти угоду. Із якихось причин він (Зеленський, –ред.) ніколи не укладає угоди».

Нагадаємо, США посилили тиск, вимагаючи від України припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Також Вашингтон пригрозив Києву припинити обмін важливою розвідувальною інформацією.

Зустріч представників США, України, європейських країн і НАТО, під час якої сторони обговорили можливі шляхи деескалації та завершення війни до початку зими, завершилася достроково. Переговорна група від України вже перебуває на шляху додому. 

Переговори стосовно миру відбулися вчора у Флориді, й планувалося, що вони продовжаться сьогодні, 10 жовтня. Під час їх проведення стало відомо про рішення президента США Дональда Трампа скасувати санкції на російський дизель.

Раніше спеціальний представник президента США Стів Віткофф у соцмережі X назвав переговори конструктивними. За його словами, учасники обговорили можливості деескалації та завершення війни, гарантії безпеки для України, стійкість енергетичної системи напередодні зими та повоєнне відновлення. «Обговорення було плідним і допомогло визначити напрями для подальшого опрацювання перед наступним контактом США з Росією», – зазначив Віткофф.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За його словами, для створення ефективної протидії цій загрозі потрібен час
Зеленський анонсував вирішення проблеми з реактивними шахедами
10 вересня, 21:40
Зеленський підписав закон проти шахрайських колцентрів
Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за шахрайські колцентри
16 вересня, 21:46
Зеленський зустрівся з Трампом у Нью-Йорку
Переговори Зеленського і Трампа у США завершилися: головні тези
22 вересня, 21:47
Сумарна різниця між захопленою та деокупованою територією становить близько 90–100 кв. км
Зеленський розповів про важливу зміну на фронті
23 вересня, 18:37
В Україні мінлива хмарність без істотних опадів – вихідні завершуються сухо й тепло
В Україні сухо і тепло, на сході місцями дощ: погода на 27 вересня 2026 року
27 вересня, 06:00
Російських олігархів Усманова та Фрідмана виключено зі санкційного списку ЄС
Чи зніме Лондон санкції з Усманова та Фрідмана? Зеленський розказав про обіцянку британського прем'єра
25 вересня, 11:32
Окрему роль у такій стратегії можуть відіграти нові реактивні версії ударних дронів
Росія може змінити стратегію на зиму: ISW назвав нову ставку Кремля
29 вересня, 08:24
19-річна Кай Трамп професійно займається гольфом
Онучка Трампа отримала важку травму на дебютному турнірі в студентському гольфі
28 вересня, 13:52
Індія нібито запропонувала три кроки для зниження інтенсивності бойових дій
Кремль відреагував на триетапний мирний план Індії стосовно завершення війни в Україні
7 жовтня, 15:04

Події в Україні

Восьма за добу повітряна тривога у Києві тривала 42 хвилини
Восьма за добу повітряна тривога у Києві тривала 42 хвилини
Трамп: Україні час обрати нового президента
Трамп: Україні час обрати нового президента
Трамп звинуватив Зеленського у небажанні закінчити війну
Трамп звинуватив Зеленського у небажанні закінчити війну
Графіки відключення світла на 11 жовтня: що повідомило «Укренерго»
Графіки відключення світла на 11 жовтня: що повідомило «Укренерго»
Удар РФ по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 20
Удар РФ по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 20
Угруповання військ «Південь» отримало нового командувача
Угруповання військ «Південь» отримало нового командувача

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 жовтня 2026
150K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
102K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
82K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
70K
Сепаратисти перемогли на виборах у Канаді та анонсували референдум

Новини

День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
8 жовтня, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
7 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua