Трамп: Україні час обрати нового президента

За словами американського президента, Володимир Зеленський міг завершити війну вже «багато разів», але він нібито цього не хоче

Президент США Дональд Трамп вважає, Україні час обрати нового президента. Про це він сказав під час спілкування із журналістами, передає «Главком».

За словами американського президента, Володимир Зеленський міг завершити війну вже «багато разів», але він нібито цього не хоче.

Трамп додав, що президентові України говорили «робити, що завгодно по відношенню до Росії», але не завдавати ударів по російських нафтопереробних заводів, адже це проблема всього світу.

«Зеленський хоче створювати проблеми для всього світу. Він хоче створювати проблеми для наших фермерів, завдаючи ударів по російських нафтопереробних заводах», – заявив він.

❗️Трамп: «Я пропоную, щоб Україна отримала нового лідера, який зможе укласти угоду. З якоїсь причини Зеленський ніколи не укладає угод» — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 10, 2026

Президент США вважає, що Україні час обрати нового президента: «Я пропоную Україні обрати нового лідера, який зможе укласти угоду. Із якихось причин він (Зеленський, –ред.) ніколи не укладає угоди».

Нагадаємо, США посилили тиск, вимагаючи від України припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Також Вашингтон пригрозив Києву припинити обмін важливою розвідувальною інформацією.

Зустріч представників США, України, європейських країн і НАТО, під час якої сторони обговорили можливі шляхи деескалації та завершення війни до початку зими, завершилася достроково. Переговорна група від України вже перебуває на шляху додому.

Переговори стосовно миру відбулися вчора у Флориді, й планувалося, що вони продовжаться сьогодні, 10 жовтня. Під час їх проведення стало відомо про рішення президента США Дональда Трампа скасувати санкції на російський дизель.

Раніше спеціальний представник президента США Стів Віткофф у соцмережі X назвав переговори конструктивними. За його словами, учасники обговорили можливості деескалації та завершення війни, гарантії безпеки для України, стійкість енергетичної системи напередодні зими та повоєнне відновлення. «Обговорення було плідним і допомогло визначити напрями для подальшого опрацювання перед наступним контактом США з Росією», – зазначив Віткофф.