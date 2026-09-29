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Удар по школі в Сумах, падіння Ту-95 у Росії та нові F-16 для України. Головне за 29 вересня 2026

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Удар по школі в Сумах, падіння Ту-95 у Росії та нові F-16 для України. Головне за 29 вересня 2026
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Дайджест новин 29 вересня 2026 року

Російські війська вдарили по території школи в Сумах, де в укритті перебували близько 40 учнів, у Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-95МС, а Бельгія оголосила про передачу Україні трьох винищувачів F-16. «Главком» зібрав головні події дня 29 вересня.

Росія вдарила по школі у Сумах

Удар по школі в Сумах, падіння Ту-95 у Росії та нові F-16 для України. Головне за 29 вересня 2026 фото 1
фото: Національна поліція України

Російські війська 29 вересня атакували центр Сум чотирма керованими авіаційними бомбами. Одне з влучань припало на будівлю школи, де на той момент тривало навчання. Заклад зазнав значних пошкоджень – у будівлі пошкоджені стіни та фасад, вибиті вікна. Під час удару діти та працівники школи перебували в укритті.

За даними президента Володимира Зеленського, внаслідок атаки на місто загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранення, серед них троє дітей. Також пошкоджено приватний сектор. Глава держави закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Росію та наголосив, що відповідь на такі атаки не має обмежуватися лише заявами.

У Росії розбився бомбардувальник Ту-95МС

Удар по школі в Сумах, падіння Ту-95 у Росії та нові F-16 для України. Головне за 29 вересня 2026 фото 2
фото: Exilenova+

В Амурській області Росії 29 вересня розбився стратегічний бомбардувальник Ту-95МС. Літак упав поблизу села Красноярово через кілька хвилин після зльоту, після чого на місці аварії спалахнула пожежа. За даними міноборони РФ, шестеро членів екіпажу загинули, ще один дістав травми та був госпіталізований.

Російське відомство стверджує, що літак виконував навчально-тренувальний політ без боєкомплекту та впав у безлюдній місцевості. У мережі також з'явилося відео моменту падіння бомбардувальника. Після удару об землю було видно сильну пожежу та серію вибухів. Причини катастрофи поки офіційно не названі. 

Україні отримає нові F-16

Бельгія передасть Україні ще три винищувачі F-16, про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, літаки мають посилити українську бойову авіацію та можливості протиповітряної оборони. Президент подякував Бельгії за рішення та підтримку України.

Також Зеленський повідомив, що Україна до кінця року очікує нові авіаційні пакети від партнерів. За його словами, вже визначено конкретні країни, з якими тривають домовленості щодо постачання для українських F-16.

Нові підходи до захисту Києва від атак

Удар по школі в Сумах, падіння Ту-95 у Росії та нові F-16 для України. Головне за 29 вересня 2026 фото 3
фото: Міноборони

Міністр оборони Євгеній Хмара відвідав командні пункти військових частин Повітряних сил на Київщині та провів зустрічі з військовими, які відповідають за захист столиці від повітряних атак. Під час розмов ішлося про зміну тактики російських ударів, виявлення та супроводження цілей, ухвалення рішень і знищення повітряних загроз.

Окрему увагу було приділено реактивним шахедам, проти яких Україна вже шукає нові технологічні рішення. Авіація, підрозділи ППО та мобільні вогневі групи мають адаптувати роботу до нових загроз. Хмара також поспілкувався з бойовими пілотами та операторами зенітних ракетних комплексів щодо потреб підрозділів і посилення багаторівневого захисту Києва.

Роковини трагедії Бабиного Яру

Удар по школі в Сумах, падіння Ту-95 у Росії та нові F-16 для України. Головне за 29 вересня 2026 фото 4
фото: ОП

29 вересня Україна вшанувала пам'ять жертв масових розстрілів у Бабиному Яру. Саме цього дня у 1941 році нацисти розпочали одну з наймасштабніших каральних акцій часів Голокосту на території України. Протягом 29–30 вересня 1941 року в Бабиному Яру розстріляли десятки тисяч євреїв. У наступні роки там також убивали ромів, військовополонених, учасників українського підпілля та інших жертв нацистського режиму.

Президент Володимир Зеленський також вшанував пам'ять жертв Бабиного Яру та наголосив, що пам’ять про такі злочини має залишатися застереженням для наступних поколінь.

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Теги: Володимир Зеленський Суми обстріл війна школа росія авіація літак авіакатастрофа Міноборони Бельгія F-16 Бабин Яр Євген Хмара Міноборони

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