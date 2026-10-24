Трамп заявив, що США займуться Кубою після Ірану

Трамп: Ми займемося Кубою на зворотному шляху з Ірану

Марко Рубіо вирушить на Кубу для укладення угоди після вирішення іранського питання

Під час передвиборчого мітингу у Флориді президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати візьмуться за врегулювання ситуації навколо Куби одразу після вирішення питання з Іраном. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

За словами американського лідера, для остаточного завершення домовленостей туди буде направлено державного секретаря Марко Рубіо для завершення угоди.

Минулого місяця Трамп уже прогнозував досягнення угоди з Кубою, висловивши переконання, що військових дій для цього не буде потрібно. Водночас адміністрація США раніше заявляла, що кінцевою метою її дій є зміна комуністичного уряду на острові.

Раніше тимчасова повірена у справах посольства Куби у Вашингтоні Ліаніс Торрес Рівера заявила, що Куба та США підтримують лише базові канали зв'язку через зустрічі, дзвінки та месенджери, але не ведуть жодних офіційних переговорів.

Це заперечує слова Дональда Трампа про «глибокий переговорний процес». Представниця Гавани наголосила, що країна залишається відкритою до діалогу, проте готується до самозахисту і не поступиться суверенітетом, назвавши вимоги США щодо зміни політичної системи Куби недопустимою «червоною лінією».

Нагадаємо, армія резерву США перевіряє готовність формувань, які можуть знадобитися Південному командуванню протягом найближчих чотирьох місяців. У внутрішньому запиті йдеться про потребу в шести типах військових підрозділів, хоча сама Куба в документі не згадується.

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Журналісти CBS News ознайомилися з внутрішнім повідомленням штабу резерву армії США. У ньому командування просить підпорядковані структури оцінити спроможність передати Південному командуванню шість типів військових формувань – орієнтовно протягом 90-120 днів.