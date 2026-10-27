Відома швейцарська модель звинуватила Трампа у зґвалтуванні – Bild

Койль стверджує, що Трамп розірвав її сукню, а після нападу на її тілі залишилися синці та кровотечі

Беатріс Койль стверджує, що напад стався у 1993 році в нью-йоркському готелі Plaza, а після цього президент США вимагав від неї мовчати

Колишня переможниця конкурсу «Міс Швейцарія» Беатріс Койль звинуватила президента США Дональда Трампа у зґвалтуванні. За її словами, інцидент стався в листопаді 1993 року в готелі Plaza у Нью-Йорку. Про це повідомляє Bild із посиланням на звіт демократів Комітету з питань судової влади Палати представників США, пише «Главком».

Койль розповіла, що познайомилася з Трампом під час заходу, пов’язаного з конкурсом краси American Dream Pageant. Тоді їй було 24 роки. За словами жінки, Трамп пообіцяв допомогти їй отримати американську візу та вступити до Нью-Йоркського університету.

Під час зустрічі вона також познайомилася з Джеффрі Епштейном. Він представився як «найкращий друг Дона» та, за словами Койль, запрошував її на вечірки.

За свідченнями Койль, після пресового заходу представник Трампа запропонував їй піднятися до номера президента США для приватної зустрічі. Вона погодилася, сподіваючись на допомогу з навчанням і кар’єрою.

У звіті демократів зазначено, що в номері Трамп схопив жінку ззаду та зґвалтував її. Койль стверджує, що він розірвав її сукню, а після нападу на її тілі залишилися синці та кровотечі.

За словами моделі, після інциденту Трамп знову заговорив про обіцяну допомогу, а також вимагав, щоб вона нікому не розповідала про те, що сталося. «Шоу має тривати», – таку фразу, за свідченнями Койль, використав Трамп, вимагаючи від неї мовчати.

Жінка розповіла, що після цього повернулася до Швейцарії та згодом відмовилася від запрошення взяти участь в іншому конкурсі, організованому Трампом на Гаваях.

У 2024 році Койль уже публічно розповідала про небажані поцілунки та дотики з боку Трампа, однак тоді не заявляла про зґвалтування. Вона пояснювала, що боялася погроз і тиску, тому тривалий час не наважувалася розповісти про пережите.

У новому звіті демократів Палати представників США зібрано свідчення 11 жінок, які звинувачують Трампа в сексуальних домаганнях, насильстві та інших сексуальних злочинах. П’ятеро з них заявили про зґвалтування або сексуальний напад.

Білий дім відкинув звинувачення, назвавши звіт політично вмотивованим. Водночас наведені у документі свідчення є твердженнями заявниць і самі по собі не встановлюють вини Трампа в кримінальному правопорушенні.

Нагадаємо, що мин президента США Дональд Трамп-молодший цього літа вирушив на полювання до Монголії разом із російським бізнесменом Умаром Кремльовим, якого пов’язують із російським диктатором Володимиром Путіним. Водночас посольство США в Улан-Баторі витратило майже $19 тис. на готельні номери в межах візиту американської Секретної служби, яка охороняє сина президента.