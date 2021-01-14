Пелосі підписала статтю про імпічмент Трампа

Тепер справа має бути передана до Сенату, верхньої палати Конгресу США

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі поставила підпис під статтею про імпічмент президента Трампа після того, як законодавці ухвалили цей документ більшістю голосів.

Церемонія підписання відбулася у присутності членів Конгресу та журналістів.

«Сьогодні шляхом двопартійного голосування Палата представників продемонструвала, що ніхто не стоїть поза законом, навіть президент США. І що Дональд Трамп є явною і реальною загрозою для нашої країни, та ми вкотре виконали свою присягу захищати й боронити конституцію», – заявила Пелосі.

Утім, вона зауважила, що такий розвиток подій є трагічним для Сполучених Штатів.

«Із сумом та розбитим серцем – з огляду на те, що означає для нашої країни, коли президент підбурює до заколоту, – я підписую статтю про імпічмент», – зазначила глава Палати представників.

Тепер справа має бути передана до Сенату, верхньої палати Конгресу США.

Тим часом лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що процес імпічменту не може бути завершений до інавгурації Байдена, призначеної на 20 січня. У зверненні до законодавців після голосування в Палаті представників він пояснив, що сенатори можуть зібратися не раніше 19 січня.

«Сенат проводив три судові процеси з імпічменту президента. Вони тривали 83 дні, 37 днів і 21 день. Навіть якби процес у Сенаті розпочався цього тижня й одразу дістав розвиток, остаточний вердикт не був би ухвалений перш ніж президент Трамп залишить посаду»,– підкреслив Макконнелл.

Нагадаємо, Палата представників, нижня палата Конгресу США проголосувала за імпічмент чинного президента США Дональда Трампа в зв'язку з недавніми заворушеннями в Вашингтоні.

Дебати тривали більше семи годин. За імпічмент Трампа через підбурювання до заколоту проголосували 229 законодавців, проти – 195. Крім того, «за» проголосували десять республіканців.

Він став першим в історії США президентом, якому імпічмент був оголошений двічі.

Перший був в грудні 2019 року за зловживання владою та перешкоджання конгресу, але тоді сенат його виправдав.

Також Трамп заявив, що не прийде на інавгурацію майбутнього президента Джозефа Байдена, яка відбудеться 20 січня. Таким чином Трамп стане четвертим президентом в історії США, який пропустить інавгурацію свого наступника.

Востаннє це сталося в 1869 році, коли президент Ендрю Джонсон, який залишав посаду, відмовився їхати на церемонію в тій самій кареті, що і новообраний президент Улісс Грант.