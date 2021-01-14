Постпред України у Раді Європи вимагає від Росії припинити репресії в окупованому Криму

Тарасюк виступив з вимогою до РФ скасувати рішення суду та негайно звільнити всіх українських громадян, які нелегально утримуються Росією

Постійний представник України в Раді Європи Борис Тарасюк засудив новий вирок російського суду щодо групи мусульман-кримських татар – фігурантів білогірської «справи Хізб ут–Тахрір» і закликав покарати окупантів. 12 січня їх засудили на тривалі терміни ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба представництва України в Раді Європи на сторінці в Facebook.

Як відзначається, це є свідченням, що «російська судова система не має нічого спільного з правосуддям, а лише продовжує політику переслідування кримських татар та придушує будь-які ознаки інакомислення в окупованому Криму».

У Постпредстві також відзначили, що «обурливим залишається той факт, що близько 120 кримських татар, які прямували для моральної підтримки на оголошення цього драконівського вироку, майже 9 годин утримувалиcя на Керченському мосту російськими силовиками без гарячих напоїв та їжі при нульовій температурі».

Тарасюк виступив з вимогою до РФ скасувати рішення суду та негайно звільнити всіх українських громадян, які нелегально утримуються Росією.

БОРИС ТАРАСЮК В РАДІ ЄВРОПИ ЗАКЛИКАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ РЄ ТА КОМІСАРА РЄ З ПРАВ ЛЮДИНИ ДАТИ НАЛЕЖНУ ОЦІНКУ... Опубліковано Постійне представництво України при Раді Європи Середа, 13 січня 2021 р.

Україна також закликає генерального секретаря Ради Європи, комісара РЄ з прав людини та держави-члени організації рішуче відреагувати на ці протиправні дії, вимагати від РФ припинення порушення норм міжнародного права, включаючи гуманітарне та міжнародні норми прав людини на тимчасово окупованих територіях України.

До слова, 11 грудня 2020 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі підтвердив намір розслідувати воєнні злочини РФ в Україні.

Заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов назвав це рішення черговим кроком для забезпечення правосуддя та притягнення до відповідальності винних у вчиненні найтяжчих злочинів на території Криму та Донбасу, та підтвердив готовність продовжувати двосторонню співпрацю.

У 2015 році Україна звернулася до Міжнародного кримінального суду у Гаазі щодо воєнних злочинів і злочинів проти людяності на сході України і в Криму. Прокурори вивчили документи і оголосили рішення: є всі підстави для початку офіційного розслідування.

За час збройної агресії Україна передала 12 інформаційних повідомлень про найтяжчі воєнні злочини та злочини проти людяності. Також Україна передала на розгляд кримінального суду в Гаазі дві заяви: стосовно подій на Майдані та у Криму й на Донбасі.